الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

قناة National Geographic.. تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك نايل سات وجميع الأقمار 2023

قناة National Geographic..
قناة National Geographic.. تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك نايل سات وجميع الأقمار 2023 يحظى على اهتمام واسع من متابعي الأفلام الوثائقية والمغامرة والعلوم البيئية في العالم العربي بعدما نشرت قناة ناشيونال جيوغرافيك، ترددها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

ومن باب حرص جريدة “الدستور” على نشر جميع ما يهم القاريء ننشر تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على جميع الأقمار على نايل سات وعرب سات.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على جميع الأقمار


أتى تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على كل الأقمار، كما يلي

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على نايل سات
رقم التردد: 11411.

جودة قناة ناشيونال جيوغرافيك: خاصية الـHD.

الاستقطاب: أفقي.

رقم معدل الترميز: 30000.

معدل التصويب قناة ناشيونال جيوغرافيك: 3/4.

كما يمكن ضبط القناة عبر التردد التالي:

رقم التردد: 11804.

الاستقطاب: أفقي.

رقم معدل الترميز قناة ناشيونال جيوغرافيك: 27500.

رقم معدل التصويب قناة ناشيونال جيوغرافيك: 3/4.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد على عرب سات
القمر الصناعي: عرب سات.

رقم التردد: 11526.

الاستقطاب: أفقي.

رقم معدل الترميز: 27500.

رقم معدل التصويب: قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد: 5/6.

خطوات ضبط قناة ناشيونال جيوغرافيك على الريسيفر

  • يجب الدخول على الإعدادات في جهاز الريسفير.
  • يجب اختيار التركيب.
  • يجب الضغط على التثبيت اليدوي.
  • يجب اختيار القمر الصناعي.
  • يجب كتابة كل البيانات التي تكون متعلقة بالتردد.
  • يجب الضغط على خيار بحث.
  • يجب النقر على خيار حفظ القنوات على الجهاز.

الجدير بالذكر أنه كان انطلق بث قناة ناشيونال جيوغرافيك لأول مرة في سنة (1996)، وتعرض هذه “الفضائية” عدد من البرامج الخاصة بـ(الحياة البرية والغابات وعلوم البيئة والمغامرات المختلفة)، فيذاع عبر شاشتها برامج (حوش البرية)، وفي البرية مع بير غريلز، وبرنامج (وحدة إنقاذ السيارات)، وبرنامج (الحرب العالمية الثانية جحيم البحار).

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تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على جميع الأقمار

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023 على جميع الأقمار National Geographic

 

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