الأربعاء 15 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023 على جميع الأقمار

ناشيونال جيوغرافيك
ناشيونال جيوغرافيك

مازالت قناة ناشيونال جيوغرافيك محتفظة بالكثير من المتابعين في الوطن العربي، وهي من أهم القنوات المميزة جدًا والمتنوعة والفريدة عن غيرها، ويكون ذلك لأنها ستهتم بتقديم الأفلام الوثائقية والأفلام الثقافية المتنوعة بمختلف المجالات والعلوم، ويكثر التساؤل عن تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023 عبر جوجل.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023 على جميع الأقمار

وتحرص قناة ناشيونال جيوغرافيك على الاختيار محتواها ويكون بعناية شديدة لكى تتناسب مع كافة الفئات العمرية لذلك سيبحث الجميع دائمًا عن ترددات القناة لكى يتمكنون من متابعتها ومعرفة المزيد عن المعلومات وما سيدور حول العالم من أحداث.

ومنذ عدة أشهر أعلنت مجموعة (قنوات ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي) عن التحديث لقنواتها وتغيير جميع الترددات الى ستردد جديد أقوى وبدقة عالية، ولذلك نكون حرصنا على تقديم كافة الترددات للقناة وهم:

  • القمر الصناعي: النايل سات HD.
  • التردد: 11411.
  • معدل الترميز: 30000.
  • معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
  • الإستقطاب: أفقي.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023 على جميع الأقمار.. التردد الثاني

  • القمر الصناعي: النايل سات SD.
  • التردد:11526.
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
  • الإستقطاب: أفقي.
  • معدل الترميز: 27500.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023 على جميع الأقمار.. التردد الثالث 

  • القمر الصناعي: العرب سات.
  • التردد: 11526.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
  • الإستقطاب: أفقي.

وتم إطلاق (قناة ناشيونال جيوغرافيك في أبو ظبي) على النايل سات وذلك لأول مرة عام 2009 م، وأن كانت هي القناة الأولى من نوعها وهي التي شتقدم ذلك المحتوى بالوطن العربي وخصصت القناة بتقديم الأفلام الوثائقية والأفلام الثقافية المتنوعة وتكون هي قناة إماراتية عربية، وأن هناك مجموعة متميزة من كافة البرامج الثقافية المتنوعة التي ستقدمها القناة.

قبل انطلاقها بـ4 أيام.. تعرف على تردد قناة «الوثائقية» على النايل سات

اعرف أحدث تردد قناه ناشيونال جيوغرافيك ابوظبي

خطوات تعديل الترددات على أجهزة الريسيفر

سوف نوضح لكم جميع الخطوات طريقة الاستقبال لتردد القنوات بجهاز الرسيفر وهي:

  • أولًا سوف نقوم بتشغل جهاز الريسفير وكذلك توصيلة بالتيار الكهربائي.
  • قم بالدخول على القائمة بجهاز التحكم.
  • عقب ذلك ثم قم بالضغط على قائمة الخيارات في القائمة.
  • ثم قم بالنقر على “قائمة التثبيت” ثم قم بالضغط على “التثبيت اليدوي”.
  • سوف يطلب منك ا"لتحديد للقمر الصناعي".
  • قم بكتابة التردد وجميع البيانات المطلوبة.
  • ثم قم اخيرًا بالضغط على بحث ثم قم أيضا بالضغط على حفظ.
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رئيس التحرير

وائل لطفي

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