الخميس 27 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023 على الأقمار الصناعية

ناشيونال جيوغرافيك
ناشيونال جيوغرافيك

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023 من ضمن الموضوعات التي يكثر البحث عنها من قبل متابعين القناة.

وتعرف قناة ناشيونال جيوغرافيك أنها تقدم تشكيلة متنوعة من البرامج المميزة بشكل مجاني، والتي تغطي العديد من المواضيع مثل العلوم والتاريخ والثقافات والحيوانات والطبيعة والمناظر الطبيعية والمغامرات، كما أنها تتمتع بجودة عالية في إنتاجها وتصويرها.

لذلك نعرض لكم في السطور التالية تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023 وأبرز البرامج التي يمكنكم مشاهدتها والاستمتاع بها.

يمكن الاستمتاع بمشاهدة مختلف البرامج والأفلام الوثائقية على قناة ناشيونال جيوغرافيك من خلال ترددها على القمر الصناعي نايل سات.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على القمر الصناعي نايل سات 

• التردد: 11603.

• معامل تصحيح الخطأ 5/6.

• معدل الترميز: 27500.

• الاستقطاب: عمودي (V).

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على القمر الصناعي عرب سات 

• التردد: 11996.

• معامل تصحيح الخطأ 5/6.

• معدل الترميز: 27500.

• الاستقطاب: عمودي (V).

أبرز برامج قناة ناشيونال جيوغرافيك

قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي هي قناة تلفزيونية باللغة العربية التابعة لمؤسسة ناشيونال جيوغرافيك، تهتم بتغطية الأحداث والمعلومات في منطقة الشرق الأوسط، وخاصة دولة الإمارات العربية المتحدة.

  • تتناول سلسلة الوثائقيات المعروفة باسم “العوالم الخفية”، التي تترجم إلى اللغة العربية، حياة الكائنات البرية وتعرض أكثرها غرابة وتعقيدًا.
  • مغامرات الأرض: هي مجموعة من البرامج التلفزيونية التي تعنى بالتركيز على الطبيعة والمناظر الطبيعية، وتهدف إلى استكشاف الأماكن الطبيعية المذهلة في كافة أرجاء العالم.
  • تعد سلسلة وثائقية “ناشيونال جيوغرافيك ترافيلر” استكشافًا لأفضل الوجهات السياحية والأماكن الجميلة في مختلف أنحاء العالم.
  • سلسلة وثائقية تعرض الحيوانات في بيئاتها الطبيعية وتقدم مفصل حول سلوكها وحياتها الروتينية هي ما يسمى بـ “بورتريهات الحيوانات”.
  • “العلم وراء العجائب” هي سلسلة من الوثائق التي تفسر المظاهر العلمية التي نشهدها يومياً وتشرحها بطريقة سهلة وفهم مبسّط.”
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