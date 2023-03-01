الأربعاء 01 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023 على جميع الأقمار الصناعية

ناشيونال جيوغرافيك
ناشيونال جيوغرافيك

يشغل بال عشاق ومحبي الحيوانات معرفة تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023، وتصدرت محركات جوجل، وستعتبر قناة National ad geo، هي ذات برمجة علمية وتتحف المشاهدين عبر اكتشافات جديدة في كافة أنحاء العالم، وتكون بصورة فريدة ستظهر العديد من اللقطات الحصرية للحيوانات المتنوعة بعالمهم الطبيعي برفقة عدسات المغامرين من أجل الحصول على محتوى جديد وحصري مميز.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023

وتنشر “الدستور” بهذا التقرير التالي تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023.

ناشيونال جيوغرافيك تتبع مجموعة أبو ظبي الإماراتية، وانطلقت القناة في 2009م، لكي تبدأ رحلة الاكتشافات والتقديم لفيديوهات عالم البرية والحيوان وتكون بطريقة مميزة، هذه وهي نسخة الشرق الأوسط وستعرض المحتوى مدبلجاً باللغة العربية، وتندمج معظم افلام ناشيونال بالتاريخ والعلم مروراً على جميع أسرار الحضارات والجيوغرافيا وكذلك الطبيعة وحياة الحيوانات، وستظهر القناة غالباً بإسم ad nat geo، ومن ضمن البث المفتوح على قمر نايل سات.

  • القمر الصناعي قناة ناشيونال جيوغرافيك: النايل سات HD.
  • تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك : 11411.
  • معدل الترميز قناة ناشيونال جيوغرافيك : 30000.
  • معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
  • الإستقطاب قناة ناشيونال جيوغرافيك : أفقي.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023 على النايل سات

  • القمر الصناعي: النايل سات SD.
  • التردد قناة ناشيونال جيوغرافيك :11526.
  • معامل تصحيح الخطأ قناة ناشيونال جيوغرافيك : 5/6.
  • الإستقطاب قناة ناشيونال جيوغرافيك : أفقي.
  • معدل الترميز قناة ناشيونال جيوغرافيك : 27500.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023 على العرب سات

  • القمر الصناعي: العرب سات.
  • تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك : 11526.
  • معدل الترميز قناة ناشيونال جيوغرافيك : 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ قناة ناشيونال جيوغرافيك : 3/4.
  • الإستقطاب قناة ناشيونال جيوغرافيك : أفقي.

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أفضل برامج ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي 2023

  • برنامج المملكة المتوحشة
  • الحرب العالمية الثانية: جحيم البحار
  • وبرنامج اكتشاف عالم المحيطات
  • المستشكف الكهف الأعمق
  • برنامج سر البقاء
  • وبرنامج البرية الجامعة، وهو يرصد عالم البرية المذهل حيث أن نشاطات الحيوانات المختلفة وتأقلمها مع التغير للمناخات حيث سيصور هذا البرنامج حياة البرية بأروع تفاعلاتها.
  • وبرنامج الكلاب الشرسة
  • وأيضا برنامج ثعابين في المدينة
  • الكوارث المهندسة
  • وبرنامج أمن المطارات
  • صائد التماسيح المتوحشة
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