الإثنين 13 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

"بجودة إتش دي".. تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023 على Nilesat

ناشيونال جيوغرافيك
ناشيونال جيوغرافيك

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023، من أكثر الموضوعات بحثاً على محرك البحث العالمي «جوجل»، ومواقع التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك، حيث تعد من أهم قنوات الأفلام الوثائقية التي تعتمد بشكل أساسي في محتواها على تقديم صورة بارزة من عالم الحيوان والطبيعة والكون وما بداخله من عالم المحيطات والأنهار والبحار.

ولذلك يستعرض لكم الدستور خلال السطور التالية تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023، ومعلومات عن القناة.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023

يستطيع متابعي مجموعة قنوات ناشيونال جيوغرافيك ضبط التردد الجديد لعام 2023، من أجل الحصول على القناة بأفضل جودة الصورة، من خلال ما يلي:

ضبط القمر الصناعي على أن يكون: "نايل سات"، ثم إدخال تردد القناة على أن يكون: "11411"، ثم ضبط الاستقطاب على أن يكون: "أفقي"، ثم ضبط كلا من معدل تصحيح الخطأ علي أن يكون: "3/4"، و معدل الترميز: "30000".

تردد آخر:

ضبط القمر الصناعي كما يلي: "نايل سات"، ثم ضبط تردد القناة كما يلي:"11526"، ثم ضبط معامل تصحيح الخطأ كما يلي:"5/6"، والاستقطاب كما يلي: "أفقي"، ثم معدل الترميز كما يلي:"27500".

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تردد آخر:

ضبط القمر الصناعي على النحو التالي:" عرب سات"، ثم كتابة التردد على النحو التالى: "11526"، ثم معدل الترميز علي النحو التالي:"27500"، ثم معامل تصحيح الخطأ على النحو التالي:"3/4"، ثم ضبط الاستقطاب على النحو التالي:"أفقي".

معلومات عن قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023

بدأت القناة بثها الأول عام 1997 في ثلاث دول فقط وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية ولكن الآن تذاع في أكثر من 160 دول حول العالم و تنطق بـ 27 لغة مختلفة.

وقد انطلقت في أبي ظبي عام 2009 على القمر الصناعي نايل سات، ومن ثم سوف نعرض تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي 2023 على جميع الأقمار الصناعية لجميع متابعي ومحبي الإنتاج الوثائقي والتاريخي.

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