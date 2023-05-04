الخميس 04 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تعرف على تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023 وخطوات ضبط التردد

قناة ناشيونال جيوغرافيك
قناة ناشيونال جيوغرافيك

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023.. من الموضوعات التى يهتم بالبحث عنها عدد كبير من المواطنين فى أنحاء العالم، نظرًا لما تقدمه القناة من محتوى علمى ذو طابع وثائقي.

“الدستور” يستعرض جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر من خلال التقرير التالى..

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي 2023 نايل سات

القمر الصناعى هو نايل سات

تردد قناة جودة HD الجديدة هو 11411

الاستقطاب أفقي أو H

معدل الكود 30000

عامل تصحيح الخطأ 3/4.

تردد آخر لقناة ناشيونال جيوغرافيك على القمر الصناعي نايل سات وهو كالآتى:

تردد القناة  بجودة SD  هو 12226

الاستقطاب أفقي أو H

الترميز 27500

تصحيح الخطأ 5/6.

أجدد تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي 2023

خطوات متبعة لضبط التردد علي الريسيفر 

لضبط التردد الخاص بالقناة عليك اتباع المراحل التالية:

المرحلة الأولى:

- يقوم المشاهد  بالضغط على زر MENU على جهاز التحكم عن بعد "ريموت كنترول".

- اضغط  فوق الإعدادات، ثم تحديد التثبيت الجوي.

المرحلة الثانية:

- تحديد إضافة قناة ، ثم البدء في إدخال جميع البيانات المطلوبة وتحديد القمر الصناعي.

المرحلة الثالثة:

- الضغط على زر "بحث"  

- الضغط  على كلمة حفظ في قائمة القنوات .

- تظهر القناة فى نهاية الخطوات.

برامج قناة ناشيونال جيوغرافيك 

تقدم القناة التى تنطلق من مدينة أبو ظبى بدولة الإمارات العربية  مجموعة من البرامج العلمية ذات الطابع الوثائقي  ومنها:

برنامج المملكة البرية و برنامج جحيم البحار وبرنامج اكتشاف المحيط العالمي  والبرنامج البري و برنامج The Hell of the Seas و برنامج الكلاب الشرسة وبرنامج الثعابين في المدينة وبرنامج أمن المطارات و برنامج صيد التماسيح البرية.

وتعتبر القناة التى تنطلق من مدينة أبو ظبى من دولة الإمارات العربية واحدة من اهم القنوات المتخصصة فى إنتاج البرامج العلمية فى قوالب أفلام وثائقية، وتهتم بالحياة البرية والبحرية والمخلوقات الحية التى تعيش بها وتنتج أفلام وثائقية عن حياة وطور التطور لعدد من الحيوانات وكذلك تهتم بالفضاء والكواكب.

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ننشر تردد ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي على نايل وعرب سات

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