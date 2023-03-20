الثلاثاء 21 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

أجدد تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي 2023

ناشيونال جيوغرافيك
ناشيونال جيوغرافيك

تردد قناة “ناشيونال جيوغرافيك” أبو ظبي 2023، يهتم عدد كبير من المشاهدين في الوطن العربي بمتابعة قناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي، حيث إن القناة تقوم بعرض مجموعة من البرامج الثقافية المتنوعة في العديد من المجالات منها “أفلام وثائقية عن الحياة البرية وإصلاح السيارات وتجديدها، وأيضاً عن تاريخ صناعة الطائرات والسفن”.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك ابو ظبي 2023

وفي هذا السياق، يستطيع المتابعين ضبط إشارة قناة ناشيونال جيوغرافيك علي القمر الصناعي النايل سات من خلال أحدث تردد قناة وهو :

التردد: 11411.
الاستقطاب: أفقي.
معدل الترميز: 30000.
معدل التصحيح: 3/4.

أو من خلال التردد التالي:

التردد: 11804.
معدل الترميز: 27500.
الاستقطاب: أفقي.
معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

أو من خلال التردد التالي:

القمر الصناعي: عرب سات.
التردد 11526.
الاستقطاب أفقي.
معدل الترميز: 27500
معامل التصحيح: 5/6.

"بجودة إتش دي".. تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023 على Nilesat

طريقة ضبط ترددد قناة ناشيونال جيوغرافيك ابو ظبي 2023

ونستعرض لكم خطوات ضبط تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي على جهاز الريسيفر الخاص بك من خلال اتباع الخطوات التالية:

خطوة أولي: الضغط على زر القائمة الموجود  في الريموت كنترول.
خطوة ثانية: اختيار من قائمة الإعدادات التركيب.
خطوة ثالثة: اختيار تنزيل قناة جديدة.
خطوة رابعة: تقوم بتحديد القمر الصناعي.
خطوة خامسة: ادخال تردد القناة.
خطوة سادسة: الضغط على زر "بحث".
خطوة سابعة: الضغط على زر "حفظ القناة".

تردد قنوات الأفلام الأجنبية 2023

تردد قناة نجوم هوليود موڤيز 12562 – عمودي.
قناة الرعب SCARE التردد 10873 – عمودي.
تردد قناة Dtv الجزائرية 12406– أفقي.
قناة شاروخان فيلم – تردد 10873 رأسي.
سبايدر أكشن -تردد 12604 – أفقي.
قناة Hollywood Horror  تردد 12562 – رأسي.
قناة Imagine Movies – تردد 12360 – رأسي.
تردد قناة LTV – تردد 10727 – أفقي.
قناة إيران فيلم – تردد 11641 – أفقي.
طلقة هندي – تردد 11603 – أفقي.
قناة فاميلي هندي – تردد 12562 رأسي.
قناة KTV CH2- تردد 11054 – رأسي.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

يوم المرأة المصرية

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