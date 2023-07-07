ads
الجمعة 07 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تكنولوجيا

تعرف على تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023

جريدة الدستور

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك.. تعد قناة ناشيونال جيوغرافيك من بين القنوات الرائدة التي تقدم العديد من الأفلام الوثائقية في مختلف المجالات، ويشاهدها ملايين الأشخاص حول العالم.

لذا ييحث الكثيرون على ترددها الجديد، وهو ما سنوضحه لكم من خلال “الدستور” في السطور التالية:

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023 

في الوقت الحالي تستطيع القيام بتثبيت التردد الخاص بقناة ناشونال جيوغرافيك، سواء على القمر الصناعي عرب سات او نايل سات ويكون كما يلي:

  • تردد قناة ناشونال جيوغرافيك بجودة SD على القمر الصناعي نايل سات: 11804، معدل الاستقطاب: أفقي، معدل الترميز: 27500، معدل تصحيح الخطأ : 3/4.
  • تردد قناة ناشونال جيوغرافيك بجودة HD على القمر الصناعي نايل سات: 11411، معدل الاستقطاب: أفقي، معدل الترميز: 30000، معدل تصحيح الخطأ : 3/4.
  • عرب سات ArabSat 26.0°، التردد: 11804، الاستقطاب: 27500، معدل الرمز: أفقي H، التصحيح: 3/4

تردد قناة أون تايم سبورت 2023 على نايل سات وطريقة الضبط

تردد قناة cbc drama على نايل سات 2023 وخطوات ضبطها

خطوات تثبيت قناة ناشونال جيوغرافيك أبوظبي

لتشغيل قناة ناشونال جيوغرافيك بجودة عالية، يجب القيام بالخطوات التالية:


1. اضغط على زر القائمة في جهاز التحكم عن بعد.
2. اختر "الإعدادات" ثم "التثبيت اليدوي".
3. ادخل التردد، معدل الاستقطاب، معدل الترميز ومعدل تصحيح الأخطاء بشكل صحيح.
4. اضغط على "البحث".
5. بعد الانتهاء من البحث، اضغط على "حفظ".
بهذه الطريقة، يمكنك مشاهدة قناة ناشونال جيوغرافيك أبوظبي بجودة عالية واستمتاع بمحتواها المثير.

أبرز المعلومات عن ناشيونال جيوغرافيك 2023


تُبث قناة "ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي" بشكل مجاني، وهي قناة وثائقية إماراتية تأسست في الأول من يوليو عام 2009، وتعد من أهم مشاريع شركة "أبوظبي للإعلام". 

تُقدم القناة برامجها للمشاهدين في الوطن العربي، بما في ذلك الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. بدأت القناة باللهجة الشامية المحكمة، ثم اتجهت إلى العربية الفصحى لتوسع نطاقها ومواكبة التطورات.

 تحظى القناة بمتابعة كبيرة في دول الخليج والوطن العربي، خاصةً في الأردن ومصر وتونس والمغرب وغيرها من البلدان.

يتميز محتوى القناة بفرادته، حيث تعتمد على الدبلجة وتقدم محتواها بجودة عالية لتحقيق رغبات المشاهدين.

اشتُهِرت القناة بفضل برامجها التي تسلط الضوء على عالم الحيوانات والمحيطات وغيرها، مما يعطي صورة متميزة عن العالم الآخر.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك ناشيونال جيوغرافيك قناة ناشيونال جيوغرافيك الدستور القمر الصناعي نايل سات

الأكثر قراءة

تامر حسنى الأعلى بيعًا فى تاريخ السينما.. أرقام جديدة من "تاج"

"تايسون".. قصة بطل لقنه "منسى" الشهادة وعاد إلى الحياة

بعد نفي خبر حظر الاستيراد.. ماذا يحدث في سوق الأجهزة المنزلية؟

رئيس شعبة الاتصالات: إقبال كبير من المصريين على استخدام "ثريدز"

إمبراطورية الملياردير الإيطالى سيلفيو برلسكونى.. مفاجأة "داخل الوصية"

ضبط أقراص وبخاخات وأدوية مهربة ومجهولة المصدر فى البحيرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

تنظيمات المسلمين السرية عبر التاريخ 3.. كيف نُحصّن بلادنا الآن وغدًا؟!

د. محمد عفيفي

عزيز نسين «1-2»

ماجد حبته

داعش يلعب فى ألمانيا!

خالد عكاشة

معركة الرقائق الإلكترونية.. شراسة الاستحواذ على مفاتيح التفوق

عبد الرحيم طايع

الخيط فى يد فتحى عبدالسميع!

مدحت بشاى

صفاء وقصواء.. والإعلام الثقافى

محاسن السنوسي

واحة الـ3 ملايين نخلة مهددة بالفناء .. هل من منقذ معالى رئيس الوزراء؟!

أحمد الصغير

المرحلة الثالثة أو المعاصِرة.. وآخر عناقيد الدم

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم المسجد الأقصى

العراق يفتح تحقيقًا فى قضية خطف باحثة إسرائيلية روسية

إصابة فلسطينى فى اعتداءات للمستوطنين على نابلس