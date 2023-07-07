تعرف على تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك.. تعد قناة ناشيونال جيوغرافيك من بين القنوات الرائدة التي تقدم العديد من الأفلام الوثائقية في مختلف المجالات، ويشاهدها ملايين الأشخاص حول العالم.

لذا ييحث الكثيرون على ترددها الجديد، وهو ما سنوضحه لكم من خلال “الدستور” في السطور التالية:

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023

في الوقت الحالي تستطيع القيام بتثبيت التردد الخاص بقناة ناشونال جيوغرافيك، سواء على القمر الصناعي عرب سات او نايل سات ويكون كما يلي:

تردد قناة ناشونال جيوغرافيك بجودة SD على القمر الصناعي نايل سات: 11804، معدل الاستقطاب: أفقي، معدل الترميز: 27500، معدل تصحيح الخطأ : 3/4.

تردد قناة ناشونال جيوغرافيك بجودة HD على القمر الصناعي نايل سات: 11411، معدل الاستقطاب: أفقي، معدل الترميز: 30000، معدل تصحيح الخطأ : 3/4.

عرب سات ArabSat 26.0°، التردد: 11804، الاستقطاب: 27500، معدل الرمز: أفقي H، التصحيح: 3/4

خطوات تثبيت قناة ناشونال جيوغرافيك أبوظبي

لتشغيل قناة ناشونال جيوغرافيك بجودة عالية، يجب القيام بالخطوات التالية:



1. اضغط على زر القائمة في جهاز التحكم عن بعد.

2. اختر "الإعدادات" ثم "التثبيت اليدوي".

3. ادخل التردد، معدل الاستقطاب، معدل الترميز ومعدل تصحيح الأخطاء بشكل صحيح.

4. اضغط على "البحث".

5. بعد الانتهاء من البحث، اضغط على "حفظ".

بهذه الطريقة، يمكنك مشاهدة قناة ناشونال جيوغرافيك أبوظبي بجودة عالية واستمتاع بمحتواها المثير.

أبرز المعلومات عن ناشيونال جيوغرافيك 2023



تُبث قناة "ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي" بشكل مجاني، وهي قناة وثائقية إماراتية تأسست في الأول من يوليو عام 2009، وتعد من أهم مشاريع شركة "أبوظبي للإعلام".

تُقدم القناة برامجها للمشاهدين في الوطن العربي، بما في ذلك الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. بدأت القناة باللهجة الشامية المحكمة، ثم اتجهت إلى العربية الفصحى لتوسع نطاقها ومواكبة التطورات.

تحظى القناة بمتابعة كبيرة في دول الخليج والوطن العربي، خاصةً في الأردن ومصر وتونس والمغرب وغيرها من البلدان.

يتميز محتوى القناة بفرادته، حيث تعتمد على الدبلجة وتقدم محتواها بجودة عالية لتحقيق رغبات المشاهدين.

اشتُهِرت القناة بفضل برامجها التي تسلط الضوء على عالم الحيوانات والمحيطات وغيرها، مما يعطي صورة متميزة عن العالم الآخر.