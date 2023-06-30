تردد قناة أون تايم سبورت 2023 على نايل سات وطريقة الضبط

تتزايد معدلات البحث خلال الأيام القليلة الماضية عن تردد قناة "أون تايم سبورت" 2023 من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل .

“الدستور” تستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر.

ضبط تردد أون تايم سبورت 2023

القمر الصناعي: النايل سات.

تردد القناة / 11861.

الإستقطاب / أفقي H.

معامل تصحيح الخطأ / ¾.

معامل الترميز / 27500.

ما يميز قناة أون تايم سبورت

تهتم القناة بجودة الصورة حيث تستخدم التقنيات الحديثة في البث الفضائي.

تعرض حصرى للمباريات التي تعرض على شاشتها.

تعرض أحدث المباريات واحدث المباريات لكرة القدم.

تقدم مجموعة من البرامج الرياضية الكبرى وتهتم باستضافة شخصيات رياضية لها مساحة عالية فى قلوب المشاهدين

- تقدم محتواها الرياضى مجاني

- تعرض على شاشتها استديو تحليلي بعد كل مباراة لتحليل أحداث المباريات.

- لديها فريق قوي من المحللين الرياضيين المشهورين.

ضبط تردد قناة اون تايم سبورت

اضغط على زر القائمة في جهاز الاستقبال من خلال جهاز التحكم عن بعد.

ثم انقر فوق قائمة الخيارات التي تظهر على شاشة التلفزيون.

ثم اختر كلمة التثبيت اليدوي، وسترى جميع البيانات التي تريد إدخالها.

ثم أدخل القمر الصناعي إذا كان عرب سات ونايل سات.

ثم تقوم بإدخال تردد قناة الكرتون في الأعلى، ثم تحديد الاستقطاب، ثم كتابة معدل الترميز وهو 27500.

وفي النهاية قم باختيار كلمة موافق أو ترى أمامك علامة ok.

ثم اختر كلمة بحث واضغط عليها حتى يتم تنزيل القناة من بين قنواتك.

بعد الانتهاء من البحث اضغط على كلمة Save.

ثم ابحث عن القناة التي قمت بتعيينها في قائمة القنوات.

أهم المباريات التى تعرضها قناة "أون تايم سبورت" الفترة القادمة:

مباريات الأهلي × فيوتشر : تعرض يوم الأحد 2 يوليو 2023 الساعة 8:30 مساءً.

مباريات الأهلي × الإسماعيلي : تعرض يوم الأربعاء 5 يوليو 2023 الساعة 8:30 مساءً.

مباريات الأهلي × الاتحاد السكندري : تعرض يوم السبت 8 يوليو 2023 الساعة 8:30 مساءً.