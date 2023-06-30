ads
الجمعة 30 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تردد قناة أون تايم سبورت 2023 على نايل سات وطريقة الضبط

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تتزايد معدلات البحث  خلال الأيام القليلة الماضية عن تردد قناة "أون تايم سبورت" 2023 من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل .

“الدستور” تستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر.

ضبط تردد أون تايم سبورت 2023 

القمر الصناعي: النايل سات.

تردد القناة / 11861.

الإستقطاب / أفقي H.

معامل تصحيح الخطأ / ¾.

معامل الترميز / 27500.

ما يميز  قناة أون تايم سبورت

تهتم القناة بجودة الصورة  حيث  تستخدم التقنيات الحديثة في البث الفضائي.

تعرض حصرى للمباريات التي  تعرض على شاشتها.

تعرض أحدث المباريات واحدث المباريات لكرة القدم.

تقدم مجموعة من البرامج الرياضية الكبرى وتهتم باستضافة شخصيات رياضية لها مساحة عالية فى قلوب المشاهدين

- تقدم محتواها الرياضى مجاني

- تعرض على شاشتها استديو تحليلي بعد كل مباراة لتحليل أحداث المباريات.

- لديها فريق قوي من المحللين الرياضيين المشهورين.

ضبط تردد قناة اون تايم سبورت

اضغط على زر القائمة في جهاز الاستقبال من خلال جهاز التحكم عن بعد.

ثم انقر فوق قائمة الخيارات التي تظهر على شاشة التلفزيون.

ثم اختر كلمة التثبيت اليدوي، وسترى جميع البيانات التي تريد إدخالها.

ثم أدخل القمر الصناعي إذا كان عرب سات ونايل سات.

ثم تقوم بإدخال تردد قناة الكرتون في الأعلى، ثم تحديد الاستقطاب، ثم كتابة معدل الترميز وهو 27500.

وفي النهاية قم باختيار كلمة موافق أو ترى أمامك علامة ok.

ثم اختر كلمة بحث واضغط عليها حتى يتم تنزيل القناة من بين قنواتك.

بعد الانتهاء من البحث اضغط على كلمة Save.

ثم ابحث عن القناة التي قمت بتعيينها في قائمة القنوات.

تردد قناة زي ألوان الجديد "Zee Alwan" لعام 2023

أهم المباريات التى تعرضها قناة "أون تايم سبورت" الفترة  القادمة: 

مباريات الأهلي × فيوتشر : تعرض يوم الأحد 2 يوليو 2023 الساعة 8:30 مساءً.

مباريات الأهلي × الإسماعيلي : تعرض يوم الأربعاء 5 يوليو 2023 الساعة 8:30 مساءً.

مباريات الأهلي × الاتحاد السكندري : تعرض يوم السبت 8 يوليو 2023 الساعة 8:30 مساءً.

أقرأ أيضاً

تردد قناة الشارقة الرياضية وطريقة ضبطها على التلفزيون

تردد قناة اون تايم سبورت 2023 ضبط تردد أون تايم سبورت 2023 ما يميز قناة اون تايم سبورت ضبط تردد قناة اون تايم سبورت المباريات التى تعرضها قناة أون تايم سبورت

الأكثر قراءة

في ذكرى ثورة يونيو.. إمام مسجد تعرض للاعتداء على يد الإخوان بالمنوفية: ضربوني داخل بيت الله

حركة تنقلات أفراد الشرطة 2023.. تفاصيل

أبوالعينين: هناك انفراجة كبيرة فى مجال الاستثمار بمصر

احتفالات فى شوارع غزة بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو (فيديو)

"ما فرج إلا بعد ضيق يا ولدى"

الولايات المتحدة تطالب الليبيين بالتخلى عن التهديد بإغلاق النفط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف يكتب: ماذا لو لم تنجح "ثورة 30 يونيو"؟

سارة الشلقاني

نبوءة 30 يونيو.. يوم الخلاص

إيهاب مصطفى

"ما فرج إلا بعد ضيق يا ولدى"

عبدالله شريف

"عم صبرى" يشهد 30 يونيو من الجنّة

أحمد غنام

حكايتى مع 30 يونيو

د.كريمة الحفناوى

مشكلة الزواج المبكر غير الموثق فى مصر

على محمد الشرفاء الحمادى يكتب: فى ذكرى 30 يونيو.. ثورة الروح

محمد عبدالعزيز

توثيق يونيو

صور

شعب بيحب يفرح

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يحرقون محاصيل الفلسطينيين فى الخليل

معهد التخطيط يمنح مسلم هنيدي درجة الماجستير عن رسالته بشأن آليات صنع القرار في مصر وإسرائيل

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟