الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تردد قناة الشارقة الرياضية وطريقة ضبطها على التلفزيون

الشارقة الرياضية
الشارقة الرياضية

ارتفعت معدلات البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث اتأشهر "جوجل"، عن تردد قناة الشارقة الرياضية، ليبحث عنها جميع محبي الرياضة، وتحديدًا الساحرة المستديرة.

ويرصد "الدستور" تردد قناة الشارقة الرياضية، في سياق السطور التالية.

تردد قناة الشارقة الرياضية الجديد 2023 علي النايل سات

• القمر الصناعي: نايل سات.

• والتردد: 11012.

• والاستقطاب: عمودي.

• ومعدل الترميز: 27500.

• والتصحيح: 3/4.

• والتشفير: مفتوح.

تردد هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون الجديد 2023

• اولا تردد قناة الشارقة 11862: عمودي، عبر القمر الصناعي عرب سات (بدر 6).

• ثانيا تردد قناة الشرقية 11012: عمودي، ومعدل الترميز 27500 والقمر الصناعي نايل سات.

• ثالثا تردد قناة الشارقة التي تبث باللغة الأجنبية: 11012، عمودي، عبر القمر الصناعي نايل سات، معدل الترميز 27500.

 

تعرف علي تردد قنوات الشارقة من خلال الراديو

• إذاعة الشارقة وكان ترددها هو 94.4 FM.

• وإذاعة القرآن الكريم الشارقة وكان ترددها هو 102.7 FM.

• وإذاعة 95 بلس وكان ترددها هو 95.0 FM.

 

طريقة تنزيل تردد قناة الشارقة الرياضية على الرسيفر

لتنزيل تردد قناة الشارقة على الرسيفر يجب اتباع الخطوات التالية ..

اختيار القمر الصناعي 

كتابة التردد السالف ذكره، عن طريق الضغط على زر القائمة، واختيار كلمة “Options” أو اختيارات إذا كانت إعدادت الجهاز باللغة العربية.

اختيار كلمة تثبيت، وبعدها الضغط على تركيب يدوي.

تردد قناة بين سبورت لمتابعة مباراة مانشستر سيتي

يعمل الشخص على تحديد القمر الصناعي “عرب سات – نايل سات ”من قائمة الأقمار الصناعية التي توجد على الشاشة، ومن ثم يكتب التردد الخاص بقناة الشارقة ويحدد الاستقطاب، ومن ثم يدخل معدل الترميز.

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