زاد البحث عن تردد قناة بين سبورت عبر القمر الصناعي نايل سات قبيل ساعات فقط من انطلاق صافرة حكم مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بين نادي مانشستر سيتي ضد نادي الانتر ويسعى الفريق الإنجليزي في التتويج بلقب للمرة الأولى في تاريخه عقب حصد اللقب الدوري الانجليزي وكأس الاتحاد خلال الموسم الحالي 2022/2023.



تردد قناة بين سبورت لمتابعة مباراة مانشستر سيتي

يمكن للملايين من عشاق رياضة كرة القدم ضبط إشارة بث قناة Bien Sports القطرية والتي حصلت على بث مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بين نادي مانشستر سيتي ضد نادي الانتر، وذلك عبر الاحداثيات التالية:-

قناة Bein sports 1

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد 10853.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الاستقطاب: أفقي.



قناة Bein sports 2

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد 11238.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الاستقطاب: أفقي.



قناة Bein sports

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد 12303.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الاستقطاب: أفقي.



يذكر أن نادي مانشستر سيتي قد صعد إلى نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب ريال مدريد بنتيجة 5/1 في مجموع مبارتي الذهاب والاياب فيما صعد الإنتر على حساب ميلان بثلاثية نظيفة في مجموع المباراتين ليصعد إلى النهائي للمرة السادسة في تاريخه.



موعد مباراة مانشستر سيتي و الإنتر في نهائي دوري أبطال أوروبا

يطلق الحكم صافرته لإعلان بداية مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بين نادي مانشستر سيتي و الإنتر اليوم السبت الموافق 10 يونيو 2023 في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والدوحة ومكه المكرمة.

وفي تمام الساعة الحادية عشرة مساءا بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة والساعة التاسعة بتوقيت

معلق مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا 2023

يمكن ضبط تردد قناة بين سبورت للاستمتاع بمشاهدة المباراة التي تجمع بين نادي مانشستر سيتي و الإنتر في نهائي دوري أبطال أوروبا حيث أسندت قناة Bien Sports الرياضية التعليق إلى التونسي عصام الشوالي عبر القناة الأولى فيما يتعلق عبر القناة الثانية المعلق حسن العيدروس.

اقرأ المزيد

رابط التقديم في مدارس الابتدائيه 2023