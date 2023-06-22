تردد قناة cbc drama على نايل سات 2023 وخطوات ضبطها

تتزايد معدلات البحث حول تردد قناة cbc drama على نايل سات 2023 من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل، وتستعرض “الدستور” خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بالموضوع خلال السطور التالية:

تردد قناة سي بى سي دراما 2023 بجودة SD

القمر الصناعى :النايل سات.

التردد: 11785.

الاستقطاب: الرأسي.

القمر الصناعي: نايل سات.

الاتجاه: 5/6.

معامل تصحيح الخطأ: 27500.

الجودة: SD

تردد قناة سي بى سي دراما على النايل سات بجودة HD

القمر الصناعى :النايل سات.

التردد: 11785.

الاستقطاب: الرأسي.

الاتجاه: 5/6.

معامل تصحيح الخطأ: 27500.

الجودة: HD.

طريقة ضبط تردد قناة cbc drama على نايل سات 2023:

لضبط وتنزيل القناة "سي بى سي" دراما يرجى اتباع التالى:

- استخدم "الريموت" جهاز التحكم عن بعد من أجل الوصول للقائمة الرئيسية.

-القيام بالضغط على أيقونة “خيارات”.

-ثم الضغط على خيار التثبيت اليدوي.

-قم بكتابة تردد القناة.

-قم بكتابة البيانات المطلوبة مثل عامل الترميز والاستقطاب وغير ذلك من بيانات مطلوبة لضبط القناة.

-عليك القيام بالضغط على زر OK من جهاز التحكم.

معلومات عن شبكة قنوات cbc

قناة سي بي سي CBC دراما هي إحدى القنوات التابعة لشركة قنوات سي بي سي، وتم تكوين شركة قنوات سي بى سي في عام سنة 2011، وتقدم القناة محتوى درامى متنوع يجذب إليه ملايين المشاهدات ومن أعمالها مسلسل "ضرب نار" ومسلسل الكوميدى "فى ال لا لا لاند" ومسلسل ليالى أوجينى ومسلسل ابو العروسة، وامتازت قناة سي بى سي دراما بقدرتها على دخول منافسة الدراما الرمضانية وتحقيق أعلى المشاهدات التى تصل لملايين المشاهدات بفضل ما تقدمه من مسلسلات متنوعة فهناك مسلسلات تعتمد على الحركة وأخرى تدور فى إطار التراجيديا وأخرى إجتماعية وكذلك تمكنت من تقديم شخصيات تاريخية مثل شخصية الإمام الشافعى وكذلك مسلسلات ذات طابع اجتماعى.