كيفية ضبط تردد قناة المغربية الرياضية نايل سات 2023 الناقلة لمباراة الأهلي والوداد المغربي

تصدر تردد قناة المغربية الرياضية نايل سات 2023 الناقلة لمباراة الأهلي والوداد المغربي في إياب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا 2023 المقامة على ملعب ستاد محمد الخامس، قائمة بحث عشاق الساحرة المستديرة في مصر والدول العربية والإفريقية لمتابعة المبارة مجانا دون الحاجة للاشتراك في باقة قنوات بين سبورت الناقل الحصري للبطولة.

تردد قناة المغربية الرياضية نايل سات 2023

ويستعرض لكم "الدستور" تردد قناة المغربية الرياضية نايل سات 2023 الناقلة لمباراة الأهلي المصري والوداد المغربي في إياب بطولة دوري أبطال أفريقيا اليوم الأحد 11 يونيو، وكيفية ضبط تردد القناة على جهاز الرسيفر.

ويمكن ضبط تردد قناة المغربية الرياضية نايل سات 2023 عبر الإحداثيات الآتية:-

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد:11681.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي H.

معامل تصحيح الخطأ3/4.

قناة المغربية الرياضية نايل سات

تحظى قناة المغربية الرياضية باهتمام كبير من قبل عشاق الساحرة المستديرة، بعد حصولها على حقوق بث عدد من البطولات والدوريات المحلية والقارية، من بينها بطولة دوري أبطال أفريقيا 2023.

والقناة المغربية الرياضية هي القناة المغربية الثالثة، وإحدى أبرز القنوات الرياضية في العالم العربي.

موعد مباراة الأهلي والوداد المغربي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا

وتنطلق مساء اليوم الأحد 11 يونيو 2023 مباراة الإياب نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023 بين فريقي الأهلى والوداد المغربي،في تمام الساعة 10مساء بتوقيت القاهرة والساعة 10 مساء أيضا بتوقيت مكة المكرمة.

وتنطلق المباراة على ملعب محمد الخامس بدولة المغرب.

وكانت مباراة الذهاب في استاد القاهرة بين الفرقين الأحد الماضي، قد انتهت بفوز الأهلي (2- 1).

تاريخ بطولات الأهلي والوداد في دوري أبطال أفريقيا

ويسعى النادي الأهلي لتحقيق اللقب الحادي عشر لبطولة دوري أبطال أفريقيا على مدار تاريخه.

وسبق أن تُوج الأهلي باللقب في الأعوام التالية:-

1982. 1987. 2001. 2005. 2006. 2008. 2012. 2013. 2020. 2021.

فيما يسعى الوداد المغربى للحصول على اللقب الرابع للتتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا، بعدما تُوج في ثلاثة نسخ في الأعوام الآتية:-

1992. 2017. 2022 .



كيفية ضبط تردد قناة المغربية الرياضية نايل سات

ويمكن ضبط قناة المغربية الرياضية نايل سات الناقلة لمباراة الأهلي والوداد المغربي في إياب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا 2023، على الرسيفير من خلال اتباع الخطوات التالية:-

• الدخول إلى القائمة الرئيسية.

• الضغط على تثبيت.

• اختيار التثبيت اليدوي.

• تحديد القمر الصناعي.

• اختيار قمر النايل سات.

• إدخال التردد الجديد.

• إدخال معدل الترميز.

• تحديد نوع الاستقطاب.

• اضغط على Ok.

• الانتظار حتى ظهور القناة.

• الموافقة والحفظ.

