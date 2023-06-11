الأحد 11 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

نهائى دورى أبطال إفريقيا.. سامبو يقود هجوم الوداد لمواجهة الأهلى

الوداد
الوداد

أعلن البلجيكي سفين فاندنبروك، المدير الفني لفريق الوداد البيضاوي المغربي، التشكيل الذي سيواجه الأهلي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بانتصار الأهلي على الوداد بهدفين مقابل هدف في ستاد القاهرة.

وضم تشكيل الوداد كلا من:

حراسة المرمى: يوسف المطيع

خط الدفاع: أيوب العملود - أمين فرحان - أرسين زولا - يحيى عطية الله

خط الوسط: جلال داودي - يحيى جبران - أيمن الحسوني

خط الهجوم: محمد أوناجم - بولي جونيور سامبو - سيف الدين بوهرة

ويحتاج الوداد إلى الانتصار بهدف نظيف على الأقل لضمان التتويج باللقب الرابع في تاريخه.

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