حافلة الأهلى تتجه إلى مركب محمد الخامس لمواجهة الوداد فى دورى أبطال إفريقيا

غادرت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فندق الإقامة منذ قليل في طريقها إلى مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، استعدادًا لمواجهة فريق الوداد المغربي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني، محاضرة للاعبين في فندق الإقامة، لمناقشة آخر المهام الفنية، استعدادًا للمباراة التي تقام في العاشرة مساء اليوم.

وكان الأهلي قد فاز في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة الأحد الماضي.

ويحتاج الأهلي إلى الفوز أو التعادل بأي نتيجة أو حتى الخسارة بفارق هدف وحيد، شرط إحراز هدفين أو أكثر من أجل حصد اللقب الحادي عشر في تاريخه.