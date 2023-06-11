الأحد 11 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

نهائى دورى أبطال إفريقيا.. كولر يعلن تشكيل الأهلى لمواجهة الوداد

الأهلي والوداد
الأهلي والوداد

أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التشكيل الذي سيخوض مباراة اليوم أمام الوداد البيضاوي المغربي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد حقق الفوز ذهابا على الوداد بهدفين مقابل هدف في ستاد القاهرة.

ويحتاج المارد الأحمر لتحقيق الفوز أو التعادل بأي نتيجة أو حتى الخسارة بفارق هدف، بشرط تسجيل هدفين أو أكثر من أجل التتويج باللقب.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو الآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية - حمدي فتحي - أليو ديانج.

خط الهجوم: حسين الشحات - محمود كهربا - بيرسي تاو.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني، محاضرة للاعبين في فندق الإقامة، لمناقشة آخر المهام الفنية، استعدادًا للمباراة التي تقام في العاشرة مساء اليوم.
 

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