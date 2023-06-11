"أجواء حماسية".. مراسل أون تايم سبورت يرصد الأجواء قبل مباراة الأهلى والوداد

رصد محمد طه مراسل أون تايم سبورت، من المغرب، الأجواء قبل مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والوداد المغربي في مباراة الإياب.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبني عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الأحد، إن هناك أعدادا كبيرة من الجماهير المغربية تتوافد علي ملعب محمد الخامس، بجانب توافد جماهير الأهلي.

وأضاف، أن هناك أجواء حماسية بتشجيع الجماهير المصرية لبعثة النادي الأهلي في فندق الإقامة، لإعطاء روح حماسية للفريق، موضحاً أن البعثة ستتحرك للملعب محمد الخامس بعد ساعة من الآن.

وأشار إلى أن التشكيل سيعلن بعد المحاضرة الأخيرة للمدير الفني، موضحاً أن تدريبات الفريق تشير إلى أن هناك تركيزا قويا من جانب كل اللاعبين.