الجمعة 01 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لعشاق الرياضة والقنوات الرياضية.. تردد قناة ssc السعودية

قنوات SSC
قنوات SSC

تردد قناة ssc السعودية من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها فى الآونة الأخيرة عبر استخدام مؤشر البحث جوجل.

“الدستور” تستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر.

تردد قناة ssc extra السعودية الرياضية

قناة ssc extra السعودية هى قناة  رياضية  وتعتبر واحدة من أفضل القنوات التي تهتم ببث المباريات المحلية للمملكة السعودية وكذلك المباريات الدولية لكرة القدم.

طرق استقبال تردد قناة ssc extra السعودية

أولا- النقر على زر “Menu”من خلال الضغط على جهاز التحكم "الريسيفر".

ثانياً- تحديد القمر الصناعي الذي يتواجد عليه تردد القناة.

ثالثاً- الانتقال  إلى إعدادات التردد.

رابعاً- إدخال  رقم تردد القناة في الحقل المخصص له.

خامسا- النقر بعد ذلك على أيقونة “بحث”.بعد الانتهاء من البحث وظهور القناة، يجب الضغط على خيار “تثبيت”.

تردد قناة السعودية الرياضية وموعد مباراة النصر والهلال فى نهائى البطولة العربية

تردد قنوات ssc نايل سات المجانية 2023

 

تردد قنوات SSC علي القمر الصناعي نايل سات  

التردد : 12523 .

الاستقطاب : افقي .

معدل الترميز : 27500 .

معامل التصحيح : 5/6 .

تردد قناة SSC على القمر الصناعي عرب سات

التردد : 12417 .

الاستقطاب : عمودي .

معدل الترميز : 27500 .

معامل التصحيح الخطا : 5/6 .

تردد قنوات  SSC السعودية الرياضية على القمر الصناعي بدر سات

و جاء على النحو التالي:

تردد قناة SSC على القمر الصناعي بدر سات هو 12418.

معدل الترميز للقناة هو 27500.

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

 مميزات القناة السعودية الرياضية

1- تقوم القناة بعرض المحتوى الرياضي الخاص بها بجودة عالية جدًا، مما يضمن للمتابع مشاهدة ممتعة.

2- تتميز القناة بنظام العرض المستمر، حيث أنها تعمل طوال الأربعة وعشرين ساعة يوميًا.

3- كذلك تهتم ببث الكثير من المباريات المختلفة مثل مباريات كأس العالم.

4- وأهم ما يميزها هو أنها قناة مجانية تمامًا وليست مشفرة.

5- بالإضافة إلى أنها تعرض عليها مباريات الدوري السعودي المباشرة، وذلك لامتلاكه حقوق الملكية الخاصة بثها.

6- هى القنوات الوحيدة التى تقوم ببث الدورى السعودى فى المنطقة العربية.

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