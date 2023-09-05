مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023 فى محافظات مصر
يقدم "الدستور" خدمة مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023، حيث يبدأ اليوم بصلاة الفجر لما لها من ثواب عظيم سنذكره فيما يلي بعد معرفة مواقيت الصلوات الخمس اليوم.
مواعيد الصلاة اليوم في القاهرة
مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023 الموافق هجري 20 صفر 1445 في القاهرة:
موعد أذان الفجر: 5:05 ص
موعد أذان الظهر :12:54ص
موعد أذان العصر :4:27 م
موعد أذان المغرب :7:13 م
موعد أذان العشاء : 8:32 م
مواعيد الصلاة اليوم في المنصورة
مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023 الموافق هجري 20 صفر 1445 في المنصورة:
موعد أذان الفجر: 5:02 ص
موعد أذان الظهر:12:53ص
موعد أذان العصر:4:27 م
موعد أذان المغرب:7:13 م
موعد أذان العشاء: 8:33 م
مواعيد الصلاة اليوم في الإسكندرية
مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023 الموافق هجري 20 صفر 1445 في الإسكندرية:
موعد أذان الفجر: 5:08 ص
موعد أذان الظهر:12:59ص
موعد أذان العصر:4:33 م
موعد أذان المغرب:7:19 م
موعد أذان العشاء: 8:39 م
مواعيد الصلاة اليوم في أسيوط
مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023 الموافق هجري 20 صفر 1445 في أسيوط:
موعد أذان الفجر: 5:10 ص
موعد أذان الظهر:12:54ص
موعد أذان العصر:4:25 م
موعد أذان المغرب:7:11 م
موعد أذان العشاء: 8:28 م
مواعيد الصلاة اليوم في أسوان
مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023 الموافق هجري 20 صفر 1445 في أسوان:
موعد أذان الفجر: 5:07 ص
موعد أذان الظهر:12:47ص
موعد أذان العصر:4:15 م
موعد أذان المغرب:7:03 م
موعد أذان العشاء: 8:17 م
مواعيد الصلاة اليوم في طنطا
مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023 الموافق هجري 20 صفر 1445 في طنطا:
موعد أذان الفجر: 5:04 ص
موعد أذان الظهر:12:58ص
موعد أذان العصر:4:28 م
موعد أذان المغرب:7:15 م
موعد أذان العشاء: 8:34 م