مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023 فى محافظات مصر

يقدم "الدستور" خدمة مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023، حيث يبدأ اليوم بصلاة الفجر لما لها من ثواب عظيم سنذكره فيما يلي بعد معرفة مواقيت الصلوات الخمس اليوم.

مواعيد الصلاة اليوم في القاهرة

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023 الموافق هجري 20 صفر 1445 في القاهرة:

موعد أذان الفجر: 5:05 ص

موعد أذان الظهر :12:54ص

موعد أذان العصر :4:27 م

موعد أذان المغرب :7:13 م

موعد أذان العشاء : 8:32 م

مواعيد الصلاة اليوم في المنصورة

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023 الموافق هجري 20 صفر 1445 في المنصورة:

موعد أذان الفجر: 5:02 ص

موعد أذان الظهر:12:53ص

موعد أذان العصر:4:27 م

موعد أذان المغرب:7:13 م

موعد أذان العشاء: 8:33 م

مواعيد الصلاة اليوم في الإسكندرية

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023 الموافق هجري 20 صفر 1445 في الإسكندرية:

موعد أذان الفجر: 5:08 ص

موعد أذان الظهر:12:59ص

موعد أذان العصر:4:33 م

موعد أذان المغرب:7:19 م

موعد أذان العشاء: 8:39 م

مواعيد الصلاة اليوم في أسيوط

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023 الموافق هجري 20 صفر 1445 في أسيوط:

موعد أذان الفجر: 5:10 ص

موعد أذان الظهر:12:54ص

موعد أذان العصر:4:25 م

موعد أذان المغرب:7:11 م

موعد أذان العشاء: 8:28 م

مواعيد الصلاة اليوم في أسوان

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023 الموافق هجري 20 صفر 1445 في أسوان:

موعد أذان الفجر: 5:07 ص

موعد أذان الظهر:12:47ص

موعد أذان العصر:4:15 م

موعد أذان المغرب:7:03 م

موعد أذان العشاء: 8:17 م

مواعيد الصلاة اليوم في طنطا

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023 الموافق هجري 20 صفر 1445 في طنطا:

موعد أذان الفجر: 5:04 ص

موعد أذان الظهر:12:58ص

موعد أذان العصر:4:28 م

موعد أذان المغرب:7:15 م

موعد أذان العشاء: 8:34 م