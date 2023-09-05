الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023 فى محافظات مصر

مواعيد الصلاة
مواعيد الصلاة

يقدم "الدستور" خدمة مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023، حيث يبدأ اليوم بصلاة الفجر لما لها من ثواب عظيم سنذكره فيما يلي بعد معرفة مواقيت الصلوات الخمس اليوم.

مواعيد الصلاة اليوم في القاهرة

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023 الموافق هجري 20 صفر 1445 في القاهرة:

موعد أذان الفجر: 5:05 ص

موعد أذان الظهر :12:54ص

موعد أذان العصر :4:27 م

موعد أذان المغرب :7:13 م

موعد أذان العشاء : 8:32 م

مواعيد الصلاة اليوم في المنصورة

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023 الموافق هجري 20 صفر 1445 في المنصورة:

موعد أذان الفجر: 5:02 ص

موعد أذان الظهر:12:53ص

موعد أذان العصر:4:27 م

موعد أذان المغرب:7:13 م

موعد أذان العشاء: 8:33 م

مواعيد الصلاة اليوم في الإسكندرية

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023 الموافق هجري 20 صفر 1445 في الإسكندرية:

موعد أذان الفجر: 5:08 ص

موعد أذان الظهر:12:59ص

موعد أذان العصر:4:33 م

موعد أذان المغرب:7:19 م

موعد أذان العشاء: 8:39 م

«اللهم إنى أعوذ بك من قلب لا يخشع».. دعاء الفجر اليوم الإثنين 4 سبتمبر 2023

«اللهم أعوذ بك من قلب لا يخشع».. دعاء الصباح اليوم الأحد 3 سبتمبر 2023

مواعيد الصلاة اليوم في أسيوط

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023 الموافق هجري 20 صفر 1445 في أسيوط:

موعد أذان الفجر: 5:10 ص

موعد أذان الظهر:12:54ص

موعد أذان العصر:4:25 م

موعد أذان المغرب:7:11 م

موعد أذان العشاء: 8:28 م

مواعيد الصلاة اليوم في أسوان

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023 الموافق هجري 20 صفر 1445 في أسوان:

موعد أذان الفجر: 5:07 ص

موعد أذان الظهر:12:47ص

موعد أذان العصر:4:15 م

موعد أذان المغرب:7:03 م

موعد أذان العشاء: 8:17 م

مواعيد الصلاة اليوم في طنطا

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023 الموافق هجري 20 صفر 1445 في طنطا:

موعد أذان الفجر: 5:04 ص

موعد أذان الظهر:12:58ص

موعد أذان العصر:4:28 م

موعد أذان المغرب:7:15 م

موعد أذان العشاء: 8:34 م

مواعيد الصلاة مواقيت الصلاة موعد أذان الفجر موعد اذان العشاء موعد أذان المغرب موعد آذان العصر موعد آذان الظهر

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مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023 فى محافظات مصر

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