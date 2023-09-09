صحيفة إنجليزية: نجم توتنهام كان بديل صفقة محمد صلاح في اتحاد جدة

أفادت تقارير صحفية إنجليزية، أن نادي اتحاد جدة السعودي، كان يستهدف التعاقد مع البرازيلي ريتشارليسون مهاجم توتنهام هوتسبير بعد فشل الحصول على خدمات محمد صلاح نجم ليفربول.

وقدم النادي السعودي عدة عروض ضخمة وخيالية للظفر بخدمات الدولي المصري إلا أن ناديه تمسك باستمراره ضمن صفوفه.

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تليجراف: الوقت لم يسعف اتحاد جدة لضم ريتشارليسون

ذكرت صحيفة "تليجراف" الإنجليزية، أن اتحاد جدة حاول البحث عن بدائل جديدة بعد فشله في التعاقد مع محمد صلاح قبل انتهاء اليوم الأخيرة من الميركاتو الصيفي.

وأكدت أن النادي السعودي قد حوّل أنظاره إلى البرازيلي ريتشارليسون نجم فريق توتنهام هوتسبير، بعد أن أبدى مسؤولو الاتحاد رغبتهم في ضمه.

وأفادت أن المفاوضات قد حدثت بالفعل بين الطرفين إلا أن الوقت لم يكن كافيًا لحسم الصفقة رغم الترحيب بين إدارتي الناديين.

وأكدت الصحيفة الإنجليزية، أن اتحاد جدة لم يفقد الأمل في التعاقد مع محمد صلاح في المستقبل القريب.

وأشارت إلى أن النادي السعودي سيجدد عرضه لضم محمد صلاح في العام المقبل.

وكان آخر عرض قدمه اتحاد جدة لضم محمد صلاح من اتحاد جدة قد وصل إلى 215 مليون جنيه إسترليني، إلا أن ليفربول تمسك بموقفه ورفض رحيل نجمه.

محمد صلاح ضمن المرشحين للفوز بالكرة الذهبية

وتواجد الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي في قائمة اللاعبين المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية 2023.

وضمت القائمة 30 لاعبًا من بينهم محمد صلاح في حين غاب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي عن القائمة.

تواجد محمد صلاح في قائمة المرشحين للفوز بالكرة الذهبية، ورغبته في تحطيم العديد من الأرقام القيائسية كان دافعًا له على البقاء في صفوف ليفربول الفترة المقبلة.