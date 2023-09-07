محمد صلاح بينهم.. تعرف على قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2023

المرشحون لجائزة الكرة الذهبية 2023، أكثر ما يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية، لمعرفة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم عن العام الجاري، والمُقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية.

قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2023

وكانت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية قد أعلنت أمس الأربعاء أسماء المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2023، لأفضل لاعب في العالم عن العام الجاري، في قائمة تضم 30 لاعبًا.

كما ترشح 10 لاعبين لجائزة ياشين لأفضل حارس، و10 لاعبين لجائزة كوبا لأفضل لاعب شاب تحت 21 عامًا.

وجاءت قائمة المرشحون لجائزة الكرة الذهبية 2023 لأفضل لاعب في العالم رجال، على النحو التالي:

1- محمد صلاح - ليفربول الإنجليزي

2- الكاميروني أندري أونانا - مانشستر يونايتد الإنجليزي

3- الفرنسي كريم بنزيما – ريال مدريد الإسباني/ اتحاد جدة السعودي

4- الألماني جمال موسيالا - بايرن ميونيخ الألماني

5- الكرواتي يوشكو جفارديول - مانشستر سيتي الإنجليزي

6- الإنجليزي جود بيلينجهام – بروسيا دورتموند الألماني/ ريال مدريد الإسباني

7- الفرنسي راندال كولو مواني – باريس سان جيرمان الفرنسي

8- الإنجليزي بوكايو ساكا – أرسنال الإنجليزي

9- البلجيكي كيفين دي بروين – مانشستر سيتي الإنجليزي

10- البرتغالي بيرناردو سيلفا – مانشستر سيتي الإنجليزي

11- الجورجي خفتشيا كفاراسيتخيليا – نابولي الإيطالي

12- الإيطالي نيكولو باريلا – إنتر ميلان الإيطالي

13- الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز – أستون فيلا الإنجليزي

14- البرتغالي روبن دياز – مانشستر سيتي الإنجليزي

15- النرويجي إرلينج هالاند – مانشستر سيتي الإنجليزي

16- المغربي ياسين بونو – الهلال السعودي

17- الأرجنتيني جوليان ألفاريز – مانشستر سيتي الإنجليزي

18- النرويجي مارتن أوديجارد – أرسنال الإنجليزي

19- البرازيلي فينيسيوس جونيور – ريال مدريد الإسباني

20- الألماني ألكاي جوندوجان – برشلونة الإسباني

21- البولندي روبرت ليفاندوفسكي - برشلونة الإسباني

22- الأرجنتيني ليونيل ميسي - إنتر ميامي الأمريكي

23- الفرنسي أنطوان جريزمان - أتليتكو مدريد الإسباني

24- الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز – إنتر ميلان الإيطالي

25- الإسباني رودري - مانشستر سيتي الإنجليزي

26- الفرنسي كيليان مبابي - باريس سان جيرمان الفرنسي

27- الإنجليزي هاري كين – توتنهام الإنجليزي/ بايرن ميونخ الألماني

28- الكرواتي لوكا مودريتش – ريال مدريد الإسباني

29- النيجيري فيكتور أوسيمين – نابولي الإيطالي

30- الكوري الجنوبي كيم مين جاي - بايرن ميونخ الألماني

المرشحون لجائزة ياشين كأفضل حارس في العالم

1- المغربي ياسين بونو – الهلال السعودي

2- البلجيكي تيبو كورتوا – ريال مدريد الإسباني

3- الفرنسي مايك ماينان – ميلان الإيطالي

4- الألماني مارك أندريه تير شتيجين – برشلونة الإسباني

5- البرازيلي إيدرسون – مانشستر سيتي الإنجليزي

6- الأرجنتيني إيليميانو مارتينيز – أستون فيلا الإنجليزي

7- الكاميروني أندري أونانا – مانشستر يونايتد الإنجليزي

8- الإنجليزي آرون رامسديل – أرسنال الإنجليزي

9- الكرواتي دومينيك ليفاكوفيتش – فناربخشة التركي

10- الفرنسي برايس سامبا – لانس الفرنسي

موعد حفل توزيع جائزة الكرة الذهبية 2023

وتمنح مجلة "فرانس فوتبول" هذه الجائزة الأفضل في العالم "الكرة الذهبية"، كأفضل لاعب وأفضل لاعبة وأفضل حارس مرمى وأفضل لاعب شاب، في حفل سنوي يُقام كل عام.

ومن المقرر أن يُقام حفل توزيع الجوائز يوم 30 أكتوبر المقبل، على "مسرح دو شاتلييه" في العاصمة الفرنسية باريس.

وللمرة الثانية، سيتم توزيع الجوائز بناءً على ما يقدمه اللاعب في الموسم، وليس في العام الميلادي.