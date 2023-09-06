الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

القائمة الكاملة للمرشحين لجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب فى العالم 2023

الكرة الذهبية
الكرة الذهبية

أعلنت مجلة فرانس فوبتول الفرنسية عن أسماء المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم عن عام 2023.
وتقدم مجلة فرانس فوتبول جائزة سنوية عن الأفضل في العالم "الكرة الذهبية"، كأفضل لاعب وأفضل لاعبة وأفضل حارس مرمى وأفضل لاعب شاب.

المرشحون لجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 2023


أندريه أونانا، مانشستر يونايتد، يوشكو جفارديول، مانشستر سيتي، كريم بنزيما، ريال مدريد واتحاد جدة، جمال موسيالا، بايرن ميونخ، محمد صلاح، ليفربول، جود بيلينجهام، ريال مدريد وبروسيا دورتموند، بوكايو ساكا، أرسنال، راندال كولو مواني، باريس سان جيرمان، كيفن دي بروين، مانشستر سيتي، بيرناردو سيلفا، مانشستر سيتي، خفيتشا كفاراتسخيليا، نابولي، إيمليانو مارتينيز، أستون فيلا، روبن دياز، مانشستر سيتي، نيكولو باريلا، إنتر، إرلينج هالاند، مانشستر سيتي، جوليان ألفاريز، مانشستر سيتي، ياسين بونو، الهلال السعودي، مارتين أوديجارد، أرسنال، إلكاي جوندوجان، مانشستر سيتي وبرشلونة، فينسيوس جونيور، ريال مدريد، رودري، مانشستر سيتي، لاوتارو مارتينيز، إنتر، روبرت ليفاندوفسكي، برشلونة، أنطوان جريزمان، أتلتيكو مدريد، ليونيل ميسي، إنتر ميامي، لوكا مودريتش، ريال مدريد، كيم مين جاي، بايرن ميونخ، كيليان مبابي، باريس سان جيرمان، فيكتور أوسيمين، نابولي، هاري كين، بايرن ميونخ".


المرشحون لجائزة ياشين لأفضل حارس في العالم 2023

جاءت أسماء المرشحين لجائزة ياشين لأفضل حارس في العالم على النحو الآتي: "مايك مايجنان، حارس مرمى ميلان الإيطالي، ياسين بونو، حارس مرمى الهلال السعودي، أندريه أونانا، حارس مرمى مانشستر يونايتد، إيدرسون موراليس، حارس مرمى مانشستر سيتي، برايس سامبا، حارس مرمى لينس، إيمليانو مارتينيز، حارس مرمى أستون فيلا، تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد، أرون رامسديل، حارس مرمى أرسنال، دومينيك ليفاكوفيتش، حارس مرمى فناربخشة، مارك أندريه تيرشتيجن، حارس برشلونة".

ومن المقرر أن يتم الكشف عن الفائزين بجائزة الكرة الذهبية وجائزة كوبا لأفضل لاعب شاب وجائزة ياشين لأفضل حارس مرمى في حفل بمسرح دو شاتيلييه بالعاصمة الفرنسية باريس.

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