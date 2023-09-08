الجمعة 08 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الباز: محمد صلاح انتصر لنفسه بقرار البقاء فى ليفربول لأنه يبحث عن مجده

صلاح
صلاح

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إنه كان منحازًا أن محمد صلاح، لاعب منتخب مصر والمحترف في صفوف نادي ليفربول، لن يغادر نادي ليفربول، على الرغم من أن آراء كثيرة كانت ترى أنه سينتقل لنادي اتحاد جدة.

وأضاف، خلال حلقة برنامج "آخر النهار"، المذاع عبر فضائية "النهار"، أن المسألة بعيدة تمامًا عما نقول؛ لأن محمد صلاح عندما تمسك بوجوده في ليفربول فهو انتصر لنفسه؛ لأنه يبحث عن مجد محمد صلاح ولا يحسبها من جهة الأموال، مؤكدًا أن "صلاح" يبحث عن الفوز بالكرة الذهبية  وهو مرشح لها الآن. 

وتابع أن "صلاح" مخلص لمحمد صلاح وما يريده محمد صلاح، فانتصر لنفسه والناس تدخلت في البيع والشراء وقالوا "ابننا ليس للبيع"، فهنيئًا لصلاح قراره، مؤكدًا أنه كان مائلًا لهذا القرار وخرج محمد صلاح من هذا الحوار أنه أغلى لاعب وضع له قيمة مالية، رغم أنه لم يذهب للاتحاد، ونتمنى أن يفوز بالكرة الذهبية وكلنا نفرح لصلاح.

الدكتور محمد الباز محمد صلاح نادي ليفربول انتصر لنفسه مجد محمد صلاح أغلى لاعب لكرة الذهبية

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