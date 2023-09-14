ليفربول يدرس التعاقد مع مبابى وفينيسيوس لخلافة محمد صلاح

رغم انتهاء فترة الميركاتو الصيفي، لكن لا يزال الحديث مستمرًا عن مستقبل محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي.

وارتبط اسم محمد صلاح، بإمكانية الرحيل عن صفوف ليفربول، منذ صيف 2023 المنصرم، في ظل اهتمام نادي اتحاد جدة السعودي الشديد بالحصول على خدماته.

ولكن قوبل جميع العروض المُقدمة من اتحاد جدة، بالرفض من قِبل نادي ليفربول، الذي أكد تمسكه بخدمات محمد صلاح.

مبابي وفينيسيوس على رادار ليفربول

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن نادي ليفربول يخشى من رحيل محمد صلاح، لذلك يبحث عن صفقة مميزة جديدة لخلافة "مو"، الذي سينتهي عقده مع الريدز في يونيو 2025.

وأضافت الصحيفة الإسبانية، أن مسئولي اتحاد جدة سيحاولون مجددًا التعاقد مع محمد صلاح في صيف 2024 المقبل، وقد تنتهي المفاوضات بالموافقة، وهو الأمر الذي تحاول إدارة ليفربول تجنبه.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها، أن ليفربول يُدرس فكرة التعاقد مع النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، مهاجم ريال مدريد، أو ضم النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان.

وترى إدارة ليفربول، أن مبابي وفينيسيوس بديلين مثاليين لخلافة محمد صلاح، الأمر الذي سيكون بمثابة ضربة قوية لنادي ريال مدريد.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي لـ مبابي رفقة باريس سان جيرمان في صيف 2024 المقبل، ورفض تجديد عقده مع ناديه؛ نظرًا لرغبته في ارتداء قميص ريال مدريد في الموسم المقبل.

أما فينيسيوس جونيور فإنه يواصل تألقه رفقة ريال مدريد، ليُصبح واحدًا من أهم الركائز الأساسية في الفريق المدريدي تحت قيادة مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وأشارت صحيفة "سبورت" الإسبانية، إلى أن إدارة ليفربول ستكون أمام مهمة صعبة للغاية بشأن إقناع مبابي وفينيسيوس بالانضمام إلى الدوري الإنجليزي.

ولفت إلى أن إدارة ليفربول ستنتظر موقف ريال مدريد تجاه اللاعبين، من أجل التحرك للتعاقد مع أحدهم خلال الفترة المقبلة.

وكانت التقارير الصحفية قد أفادت، في وقت سابق، أن ليفربول يضع 4 لاعبين أيضًا كبدائل لخلافة محمد صلاح، هم: الإنجليزي بوكايو ساكا "نجم أرسنال"، الجورجي كفاراتسخيليا "نجم نابولي"، رودريجو جوس "لاعب ريال مدريد"، السويدي ديان كولوسيفسكي "لاعب توتنهام"، والياباني تاكي كوبو "لاعب ريال مدريد السابق وريال سوسيداد الحالي". لمطالعة التفاصيل من هنا.