الشوالي معلقا على مباراة الأهلي واتحاد العاصمة في كأس السوبر الإفريقي

كشفت شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، اليوم الخميس، عن هوية المعلق الذي سيتولى مهمة التعليق على أحداث مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري في كأس السوبر الإفريقي 2023.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مواجهة قوية ومصيرية أمام نظيره اتحاد العاصمة الجزائري، على ملعب "مدينة الملك فهد الرياضية" في مدينة "الطائف" بالمملكة العربية السعودية، في مباراة كأس السوبر الأفريقي 2023.

ومن المقرر أن تنطلق القمة النارية بين ناديي الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري في كأس السوبر الأفريقي، غدًا الجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

معلق مباراة الأهلي واتحاد العاصمة في كأس السوبر الأفريقي 2023

ومن المنتظر أن يتولى المعلق الرياضي "عصام الشوالي" مهمة التعليق على مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري في كأس السوبر الأفريقي 2023.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي واتحاد العاصمة في كأس السوبر الأفريقي 2023

ستُذاع مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري في كأس السوبر الأفريقي 2023، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، المالك الرسمي والحصري لكافة منافسات بطولات الكاف داخل منطقة الشرق الأوسط، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD6.

مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري في كأس السوبر الأفريقي 2023

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة السوبر الأفريقي، بصفته بطلًا لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد فوزه على الوداد المغربي بنتيجة 3-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ويأمل فريق الأهلي في استعادة اللقب القاري، بعد التتويج بنسخة 2021 على حساب الرجاء المغربي، وحصد كأس السوبر الأفريقي لتكون بداية قوية ومميزة قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد 2023-2024 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

بينما يُشارك فريق ‏اتحاد العاصمة الجزائري في مباراة السوبر الأفريقي، بصفته بطلًا لكأس الكونفدرالية، بعدما تغلّب على يانج أفريكانز التنزاني.