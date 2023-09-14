الخميس 14 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الشوالي معلقا على مباراة الأهلي واتحاد العاصمة في كأس السوبر الإفريقي

الأهلي
الأهلي

كشفت شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، اليوم الخميس، عن هوية المعلق الذي سيتولى مهمة التعليق على أحداث مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري في كأس السوبر الإفريقي 2023.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مواجهة قوية ومصيرية أمام نظيره اتحاد العاصمة الجزائري، على ملعب "مدينة الملك فهد الرياضية" في مدينة "الطائف" بالمملكة العربية السعودية، في مباراة كأس السوبر الأفريقي 2023.

ومن المقرر أن تنطلق القمة النارية بين ناديي الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري في كأس السوبر الأفريقي، غدًا الجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

معلق مباراة الأهلي واتحاد العاصمة في كأس السوبر الأفريقي 2023

ومن المنتظر أن يتولى المعلق الرياضي "عصام الشوالي" مهمة التعليق على مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري في كأس السوبر الأفريقي 2023.

txt

الأهلى VS اتحاد العاصمة.. القيمة السوقية لطرفى السوبر الإفريقى

txt

لويس فان جال مُرشحًا لتدريب منتخب ألمانيا

 

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي واتحاد العاصمة في كأس السوبر الأفريقي 2023

ستُذاع مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري في كأس السوبر الأفريقي 2023، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، المالك الرسمي والحصري لكافة منافسات بطولات الكاف داخل منطقة الشرق الأوسط، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD6.

مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري في كأس السوبر الأفريقي 2023

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة السوبر الأفريقي، بصفته بطلًا لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد فوزه على الوداد المغربي بنتيجة 3-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ويأمل فريق الأهلي في استعادة اللقب القاري، بعد التتويج بنسخة 2021 على حساب الرجاء المغربي، وحصد كأس السوبر الأفريقي لتكون بداية قوية ومميزة قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد 2023-2024 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

بينما يُشارك فريق ‏اتحاد العاصمة الجزائري في مباراة السوبر الأفريقي، بصفته بطلًا لكأس الكونفدرالية، بعدما تغلّب على يانج أفريكانز التنزاني.

الاهلى اتحاد العاصمة كأس السوبر الإفريقي مباراة الأهلي واتحاد العاصمة معلق مباراة الأهلي

الأكثر قراءة

مجلس الوزراء يوافق على قرار بشأن تنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب

عامل نجاة.. درجات الحرارة تُنفذ مصر من قوة عاصفة "دانيال"

الوزراء: صرف 100 ألف جنيه لأسرة المتوفى و25 ألفًا للمصاب جراء إعصار ليبيا

"الاستثمار" تستغنى عن "ثلثى" المستندات المطلوبة لبدء نشاط الشركات

محمد الباز: أحداث ليبيا كارثية.. والوفيات قد تتخطى 100 ألف

"الداخلية" تكشف ملابسات جريمة قنا.. وقتل "كلب المنوفية" بعد تعذيبه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

"عز الدين نجيب": هتاف الصامتين، ونزهة الناظرين

بسنت حسن

توابع زلزال المغرب فى مهرجان روتردام

لواء.حمدى البطران

حملات تبرع غامضة

حسين دعسة

مشاهد ما بعد قمة نادرة بين موسكو و‎بيونج يانج

بيريهان الفحام

المرأة القوية تصنعها الأزمات

منى رجب

رامى مالك.. نجم «الأوسكار» العاشق لجذوره المصرية وضرورة تكريمه فى وطنه

وائل لطفي

وجه جديد!

خالد عكاشة

روسيا وكوريا الشمالية.. تحالف الغاضبين

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يوظف الأعياد اليهودية لفرض المزيد من العقوبات

استشهاد وإصابة 8 جنود سوريين إثر عدوان إسرائيلى على ريفى طرطوس وحماة

استشهاد جنديين سوريين وإصابة 6 فى غارة إسرائيلية على طرطوس