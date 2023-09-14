الأهلي VS اتحاد العاصمة.. القيمة السوقية لطرفي السوبر الإفريقي

يوم واحد فقط يفصلنا عن مباراة كأس السوبر الأفريقي 2023، والتي تجمع بين ناديي الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خوض مواجهة قوية ومصيرية أمام نظيره اتحاد العاصمة الجزائري، على ملعب "مدينة الملك فهد الرياضية" في مدينة "الطائف" بالمملكة العربية السعودية، في مباراة كأس السوبر الأفريقي 2023.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري في كأس السوبر الأفريقي، غدًا الجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القيمة السوقية لطرفي السوبر الإفريقي

وبالنظر إلى أرقام ناديي الأهلي واتحاد العاصمة -طرفي السوبر الأفريقي-، سنجد تفاوتًا كبيرًا في القيمة السوقية بينهما.

وتبلغ القيمة السوقية لفريق الأهلي 30.6 مليون يورو، بينما تبلغ القيمة السوقية لفريق اتحاد العاصمة الجزائري 9.6 مليون يورو –حسب شبكة "ترانسفير ماركت" العالمية، المتخصصة في إحصائيات كرة القدم واللاعبين-.

وبالنظر إلى اللاعبين، فإن النجم المالي أليو ديانج، لاعب وسط الأعلي، يتصدر قائمة اللاعبين الأعلى من حيث القيمة السوقية داخل القلعة الحمراء بـ4.5 مليون يورو، في المقابل يقف زين الدين بالعايد نجم اتحاد العاصمة، في قمة الترتيب بقيمة سوقية تصل إلى مليون يورو.

ويخوض فريق الأهلي مباراة السوبر الأفريقي، بصفته بطلًا لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد فوزه على الوداد المغربي بنتيجة 3-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

بينما يُشارك فريق ‏اتحاد العاصمة الجزائري في مباراة السوبر الأفريقي، بصفته بطلًا لكأس الكونفدرالية، بعدما تغلّب على يانج أفريكانز التنزاني.

مدرب اتحاد العاصمة يسعى للثأر من الأهلي

مباراة كأس السوبر الأفريقي 2023، ستشهد ثأرًا خاصًا من عبد الحق بنشيخة، المدير الفني لفريق اتحاد العاصمة الجزائري.

وبالنظر إلى تاريخ المدرب عبد الحق بنشيخة، سنجد أنه قد واجه فريق الأهلي مرة واحدة فقط في مسيرته، عندما كان مديرًا فنيًا لفريق شباب بلوزداد الجزائري، وذلك منذ 22 عامًا، ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، وقد انتهت بفوز المارد الأحمر بهدف نظيف، سجله حسام غالي، بأسيست من زميله خالد بيبو.

وفي نسخة 2001، استكمل الأهلي، تحت قيادة المدرب البرتغالي مانويل جوزيه، مشواره في بطولة دوري أبطال أفريقيا، ونجح في التتويج باللقب القاري، بينما ودع شباب بلوزداد المسابقة من دور المجموعات.