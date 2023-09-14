الخميس 14 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

برشلونة يستهدف ضم نيكو ويليامز من أتلتيك بيلباو في صيف 2024

نيكو ويليامز
نيكو ويليامز

رغم انتهاء فترة الميركاتو الصيفي 2023 في الأول من شهر سبتمبر الجاري، ولكن نادي برشلونة يواصل تحركاته لحسم صفقة جديدة لصالحه لتدعيم صفوف الفريق في صيف 2024 المقبل، من فريق أتلتيك بيلباو.   

برشلونة يستهدف ضم نيكو ويليامز من أتلتيك بيلباو في صيف 2024

ووفقًا لما ذكرته إذاعة "أوندا ثيرو" الإسبانية، فإن نادي برشلونة، تحت قيادة المدرب تشافي هيرنانديز، أبدى رغبته في التعاقد مع نيكو ويليامز، جناح أتلتيك بيلباو، في صيف 2024 المقبل.

وأفادت الإذاعة الإسبانية، أن مسئولي برشلونة يُخططون للتعاقد مع نيكو ويليامز في صفقة انتقال حر بالمجان في صيف 2024، لتعزيز صفوف الفريق الكتالوني قبل انطلاق موسم 2024-2025.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للشاب الإسباني، صاحب الـ21 عامًا، رفقة أتلتيك بيلباو في نهاية الموسم الجاري 2023-2024.

وأكدت الإذاعة الإسبانية في تقريرها، أن تشافي أبدى إعجابه بقدرات وتألق نيكو ويليامز مع فريقه أتلتيك بيلباو خلال الفترة الماضية، ليحظى بفرصة الانضمام إلى منتخب فرنسا.

كذلك يريد تشافي الحصول على خدمات نيكو ويليامز لتعويض رحيل النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي، خاصة أن الثنائي يلعبان في نفس المركز في أرض الملعب. 

وكان عثمان ديمبيلي قد انضم إلى صفوف باريس سان جيرمان في ميركاتو صيف 2023 المنصرم، مقابل 50 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقده مع برشلونة.

txt

لويس فان جال مُرشحًا لتدريب منتخب ألمانيا

txt

عاجل.. السفارة الإسبانية تنشر صورة محمد صلاح خلال زيارته لمقرها

 

صفقات برشلونة في صيف 2023

فريق برشلونة قد أبرم العديد من الصفقات المميزة في صيف 2023 الماضي، وكانت أغلبها صفقات مجانية.

وجاءت صفقات برشلونة كالآتي: إلكاي جوندوجان (من مانشستر سيتي)، إينيجو مارتينيز (من أتلتيك بيلباو)، ميكايل فاي (من كوستوسا زغرب)، أوريول روميو (من جيرونا)، جواو فيليكس (مُعارًا من أتلتيكو مدريد)، جواو كانسيلو (مُعارًا من مانشستر سيتي).

برشلونة أتلتيك بيلباو نيكو ويليامز ويليامز تشافي صفقات برشلونة

مواد متعلقة

لويس فان جال مُرشحًا لتدريب منتخب ألمانيا

مواعيد مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا 2024

بايرن ميونخ يدرس تجديد عقد ألفونسو ديفيز بسبب ريال مدريد

كومان يتحدث عن أزمة إيقاف "بول بوجبا" بسبب المنشطات

آخر تطورات إصابة أرتورو فيدال في مباراة تشيلي وكولومبيا

ضمنهم بوكايو ساكا.. 4 بدائل لخلافة محمد صلاح فى ليفربول

آخرهم محمد صلاح.. نجوم تعرضوا لتقليد احتفالاتهم فى المباريات

رغم الأزمة.. مبابي يتصدر قائمة أفضل 10 لاعبين بالدوريات الكبرى

الأكثر قراءة

الأرصاد: العاصفة دانيال مرت بسلام وأمان على مصر دون خسائر (فيديو)

السعودية تعلن إعدام "البلوى" و"العزونى" بتهمة الخيانة

عاجل.. مصدر أمنى ينفى ضبط عدد من أعضاء حملة أحد المرشحين فى الانتخابات

ترحيل السورى "محمد كبة" للصالح العام

"معيط": لولا الإرادة السياسية القوية ما تحركنا خطوة فى تطبيق التأمين الشامل

"واشنطن بوست" تكشف سبب فيضانات ليبيا.. ومخاوف من الشتاء المقبل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

توابع زلزال المغرب فى مهرجان روتردام

لواء.حمدى البطران

حملات تبرع غامضة

حسين دعسة

مشاهد ما بعد قمة نادرة بين موسكو و‎بيونج يانج

بيريهان الفحام

المرأة القوية تصنعها الأزمات

منى رجب

رامى مالك.. نجم «الأوسكار» العاشق لجذوره المصرية وضرورة تكريمه فى وطنه

وائل لطفي

وجه جديد!

خالد عكاشة

روسيا وكوريا الشمالية.. تحالف الغاضبين

ماجد حبته

أنياب الطبيعة

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

كيف يرى قادة الجيش الإسرائيلى "حرب أكتوبر" بعد 50 عامًا؟

هكذا تغيرت استراتيجية الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية بعد فشلها فى حرب أكتوبر

الملاك والصحفى.. كيف كشفت إسرائيل هوية أشرف مروان وتسببت فى قتله؟