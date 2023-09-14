رغم انتهاء فترة الميركاتو الصيفي 2023 في الأول من شهر سبتمبر الجاري، ولكن نادي برشلونة يواصل تحركاته لحسم صفقة جديدة لصالحه لتدعيم صفوف الفريق في صيف 2024 المقبل، من فريق أتلتيك بيلباو.

برشلونة يستهدف ضم نيكو ويليامز من أتلتيك بيلباو في صيف 2024

ووفقًا لما ذكرته إذاعة "أوندا ثيرو" الإسبانية، فإن نادي برشلونة، تحت قيادة المدرب تشافي هيرنانديز، أبدى رغبته في التعاقد مع نيكو ويليامز، جناح أتلتيك بيلباو، في صيف 2024 المقبل.

وأفادت الإذاعة الإسبانية، أن مسئولي برشلونة يُخططون للتعاقد مع نيكو ويليامز في صفقة انتقال حر بالمجان في صيف 2024، لتعزيز صفوف الفريق الكتالوني قبل انطلاق موسم 2024-2025.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للشاب الإسباني، صاحب الـ21 عامًا، رفقة أتلتيك بيلباو في نهاية الموسم الجاري 2023-2024.

وأكدت الإذاعة الإسبانية في تقريرها، أن تشافي أبدى إعجابه بقدرات وتألق نيكو ويليامز مع فريقه أتلتيك بيلباو خلال الفترة الماضية، ليحظى بفرصة الانضمام إلى منتخب فرنسا.

كذلك يريد تشافي الحصول على خدمات نيكو ويليامز لتعويض رحيل النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي، خاصة أن الثنائي يلعبان في نفس المركز في أرض الملعب.

وكان عثمان ديمبيلي قد انضم إلى صفوف باريس سان جيرمان في ميركاتو صيف 2023 المنصرم، مقابل 50 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقده مع برشلونة.

صفقات برشلونة في صيف 2023

فريق برشلونة قد أبرم العديد من الصفقات المميزة في صيف 2023 الماضي، وكانت أغلبها صفقات مجانية.

وجاءت صفقات برشلونة كالآتي: إلكاي جوندوجان (من مانشستر سيتي)، إينيجو مارتينيز (من أتلتيك بيلباو)، ميكايل فاي (من كوستوسا زغرب)، أوريول روميو (من جيرونا)، جواو فيليكس (مُعارًا من أتلتيكو مدريد)، جواو كانسيلو (مُعارًا من مانشستر سيتي).