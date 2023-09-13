ديكو: تشافي سيجدد عقده مع برشلونة وهذا موقف ضم فيليكس وكانسيلو نهائيًا

أكد البرتغالي ديكو لاعب برشلونة الإسباني السابق، أنه سعيد بعودته مرة أخرى والعمل كمدير رياضي جديد للنادي.

وقال ديكو في المؤتمر الصحفي لتقديمه اليوم: “العودة إلى هنا شيء تُصيبني بالقشعريرة، إنه نادٍ حلمت باللعب فيه عندما كنت صغيرًا لم أتخيل أبدًا اللعب هنا، لقد عانيت من أجل ذلك”.

تشافي عليه التجديد لأنه يستحق

وأضاف عن تجديد عقد تشافي هيرنانديز مدرب الفريق: “لقد كنا زملاء في الفريق، هو يعرف التدريب وأنا أعرف الإدارة، إذا تحدثنا عن كرة القدم فنحن نفهم بعضنا البعض، لقد استحق الاستمرارية إنه رجل النادي، عليه التجديد لأنه يستحق”.

وتابع عن موقف جواو فيليكس وجواو كانسيلو الوافدين الجدد في أخر أيام الميركاتو الصيفي من ضمهم نهائيًا: “لقد وصلوا في اللحظة الأخيرة وهم لاعبون يساهمون كثيرًا في الفريق، عليهم إظهار قدراتهم هنا، برشلونة لديه القدرة على الإلهام، نتوقع منهم الكثير، لكن الموسم سيخبرنا كيف ستسير الأمور”.

وواصل: “لا يوجد لدى كانسيلو ولا فيليكس خيار شراء، إنها إعارة بسيطة لمدة عام واحد، إذا قاموا بعمل جيد سنحاول الاحتفاظ بهم، لكن في الوقت الحالي هي مُجرد إعارة”.

وأتم عن ثنائي الفريق الشباب المتألق لامين جمال وبالدي: “تجديد عقود بالدي ولامين يامال تسيران بالفعل على الطريق الصحيح، سوف تكون هناك بالتأكيد أخبار في الأيام القادمة”.