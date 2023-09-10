آخر مفاوضات تشافي ولابورتا بشأن تجديد عقده مع برشلونة

لا يزال الحديث مستمرًا عن مفاوضات تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، بشأن تجديد عقده خلال الفترة المقبلة.

ويتولى تشافي تدريب فريق برشلونة منذ نوفمبر 2021، وما زال مرتبطًا بعقد مع النادي ينتهي في 30 يونيو 2024.

آخر مفاوضات تجديد عقد تشافي مع برشلونة

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسباني، فإن خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، قد توصل لاتفاق مع تشافي بشأن تجديد عقده مع الفريق.

وأضافت الصحيفة الإسبانية في تقريرها، أن إدارة برشلونة تُخطط لتجديد عقد تشافي لمدة موسم إضافي حتى صيف 2025.

وأشارت الصحيفة، إلى صعوبة المفاوضات بين الطرفين؛ بسبب اعتراض تشافي على الراتب الذي يحصل عليه مع برشلونة.

ونوّهت الصحيفة الإسبانية، أن تشافي طلب الحصول على راتب يُناسب ما حققه مع برشلونة، خاصة بعد التتويج بلقب الدوري الإسباني في الموسم الماضي 2022-2023، وقبله كأس السوبر الإسباني

الأمر الذي فاجأ إدارة برشلونة، لتنتهي المفاوضات بالتوصل لاتفاق مع تشافي بشأن مضاعفة أجره، ولكن في المقابل سيتم تخفيض مدة العقد، أي التجديد لمدة عام واحد فقط وليس عامين.

وتتجه الأنظار حاليًا إلى تشافي، ومطالبته بالوصول إلى أبعد نقطة في بطولة دوري أبطال أوروبا، خاصة بعد الخروج من المسابقة في الموسمين الماضيين.

موعد مباراة برشلونة المقبلة في الدوري الإسباني

ويستعد فريق برشلونة لمواجهة نظيره ريال بيتيس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز "الليجا" خلال الموسم الجديد 2023/ 2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة ضد ريال بيتيس في الدوري الإسباني، يوم السبت الموافق 16 سبتمبر الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ويتواجد فريق برشلونة حاليًا في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 10 نقاط، خلف جيرونا صاحب الوصافة بفارق الأهداف فقط، وخلف غريمه ريال مدريد المتصدر برصيد 12 نقطة.