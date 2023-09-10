الأحد 10 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

موندو ديبورتيفو: برشلونة يستعد لتجديد عقد لامين يامال

لامين يامال
لامين يامال

يخطط نادي برشلونة الإسباني لتجديد عقد لاعبه الشاب لامين يامال، خلال الفترة المقبلة، لتحصينه من أطماع الأندية الأوروبية الكبرى.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للشاب الإسباني ذي الأصول المغربية، صاحب الـ16 عامًا، رفقة برشلونة في صيف 2024.

برشلونة يُخطط لتجديد عقد لامين يامال حتى صيف 2030

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن مسئولي برشلونة يُخططون لتجديد عقد لامين يامال لمدة ثلاث مواسم، حتى صيف 2026.

وأضافت الصحيفة، أن إدارة برشلونة توصلت لاتفاق مع لامين يامال، لكنهما ينتظران بعض الوقت فقط؛ بسبب القوانين نظرًا لأنه قاصر في الوقت الحالي.

 

 وأوضحت الصحيفة الإسبانية، في تقريرها، أن صغر سنه لن يسمح له بالتجديد لأكثر من ثلاثة مواسم.

وأشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، إلى أنه بحلول عام 2025، سيصبح لامين يامال في عُمر 18 عامًا، وحينها سيتمكّن نادي برشلونة من تجديد عقده لمدة 5 مواسم مقبلة.

وأكدت الصحيفة الإسبانية، أن مسئولي برشلونة يريدون الاحتفاظ بخدمات لامين يامال حتى عام 2030، وذلك بعد الاتفاق مع وكيله خورخي مينديز، باعتباره مستقبل الفريق، ولكن لم يتم توقيع العقود بشكل رسمي حتى الآن.

 

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ماذا قدم لامين يامال مع برشلونة ومنتخب إسبانيا؟

يأتي ذلك بعدما تألق الموهبة الشابة لامين يامال بشكل كبير، لينجح في خطف أنظار كبار الأندية الأوروبية، منذ تصعيده للفريق الأول.

ويُعد الموهبة الشابة لامين يامال أصغر لاعب يُشارك في بطولة الدوري الإسباني، وأصغر لاعب يقدم تمريرة حاسمة.

كما تم استدعاء لامين يامال للمرة الأولى من أجل المشاركة مع منتخب إسبانيا الأول، وسجل هدفًا؛ ليصبح أصغر لاعب يشارك ويسجل في تاريخ المنتخب.

وكان لامين يامال قد رفض تمثيل منتخب المغرب، ليُقرر ارتداء قميص المنتخب الإسباني.

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