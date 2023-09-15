كلوب يؤكد غياب أرنولد عن مباراة ولفرهامبتون

تحدث الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لـليفربول عن المباراة التي ستجمع فريقه بولفرهامبتون، في الجولة الخامسة لبطولة الدوري الإنجليزي.

ويحل ليفربول ضيفًا على ولفرهامبتون غدًا السبت على ملعب مولينيو في تمام الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "الدوري الإنجليزي الممتاز هو الدوري الإنجليزي الممتاز، هل هناك أي ملعب خارج الأرض ترغب في الذهاب إليه؟ لا يوجد أي ملعب، بالنسبة لهم، لم يرغب مدربهم في أن يذهب ماتيوس نونيس قبل نهاية الميركاتو لمانشستر سيتي، لقد فقدوا بعض اللاعبين الأساسيين، لكنها لا تزال كرة قدم جيدة حقًا يقدمونها كفريق".

كما أكد كلوب غياب ترينت ألكسندر أرنولد عن المباراة، قائلًا إنه غير متاح. كنا نعلم ذلك من قبل، لم يتدرب مع الفريق. إنها ليست أسوأ إصابة في أوتار الركبة ولكنها إصابة في أوتار الركبة، ونأمل أن يتمكن من المشاركة، لأنه يركض بالفعل، وسيعمل على الكرة مطلع الأسبوع المقبل.

وأوضح: "علينا أن نتحلى بالمرونة. إذا شاهدت المباراة ضد فيلا، لم يكن ترينت ثابتًا في دور خط الوسط.. يجب أن يكون على ما يرام، وسيكون على ما يرام. يجب أن نتكيف مع مجموعة المهارات المختلفة للاعب".

وتابع عن حالة المصابين: "تياجو يركض، هذا كل شيء، إبراهيما كوناتيه تدرب لمدة يومين، من غيره؟ لم أر نونيز بعد، كان لدينا اتصال لكنه بخير ولكن ستكون هناك قرارات.. إنه يتدرب معنا لمدة أسبوع كامل".

وعن الوافد الجديد ريان جرافنبيرش، قال إنه لاعب في نادٍ جديد، لذا فقد أجرى جلسات تدريبية هنا.. لدينا مباريات كل 3 أيام الآن لذا فهو يعرف أين سيعيش، ولديه سيارة وقام بتنظيم كل شيء حول ذلك.. أنا أفهم أن الهولنديين لم يكونوا سعداء لعدم انضمامه للمنتخب، استغل الاستراحة لإصلاح الكثير.

وعن خيارات خط الوسط، قال: "أنا سعيد، كنت سعيدًا بخط الوسط على مر السنين.. الرجال الحقيقيون نشأوا فيه من اللاعبين الأصغر سنًا. أكثر اللاعبين نجاحًا لدينا منذ أن كنت هنا، وهي مهمة كبيرة لاستبدال هؤلاء الرجال لكنني أنا سعيد بما لدينا".

وعن تصريحات جوردان هندرسون الخاصة بانتقاله للعب في الاتفاق السعودي بعد إخباره من قبل كلوب بعدم الاعتماد عليه بصفة أساسية، قال:"لم أقرأ المقابلة في البداية، ثم قرأتها حتى أتمكن من إبداء رأيي الخاص، قال هندو الحقيقة. هكذا كان الأمر. أجرينا محادثات، أخبرته أنني أريد بقاءه لكننا تحدثنا عن أنه ربما لا يلعب بانتظام".

وزاد: "لا أستطيع أن أقول للاعب إن بإمكانه خوض 50 مباراة لأنني لا أعرف ذلك.. في علاقتنا، اعتقدت أنه من المهم أن نتحدث عن "ماذا سيحدث لو؟". هندو، أحبه، هندو يعتقد في أذنيه وعقله أنني لا أريده هناك. إذا قلت إن هندو سيكون الرجل الرئيسي بالنسبة لي، فسوف يبقى لكنني لا أستطيع ذلك. ولهذا السبب من الأفضل أن يرحل، سيظل قائد أفضل فريق في ليفربول في عصر الدوري الإنجليزي".