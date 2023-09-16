موعد مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية، بجانب الجماهير المصرية لمتابعة نجمنا محمد صلاح، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من البريميرليج.

موعد مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

من المقرر أن يكون موعد مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم السبت، في الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب "مولينيو".

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

ستُذاع مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD 1 وقناة beIN Sports HD 1 English

ليفربول يسعى لتحقيق انتصاره الرابع في الدوري الإنجليزي

ويسعى فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوف نجمنا المصري محمد صلاح، لمواصلة نغمة الانتصارات، وتحقيق الفوز الرابع على التوالي في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

ويخوض فريق ليفربول، تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، مباراة اليوم وسط معنويات مرتفعة، بعدما تغلّب على أستون فيلا بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما بالجولة الماضية من الدوري الإنجليزي.

في المقابل، يرغب فريق وولفرهامبتون في تحقيق نتيجة إيجابية بمباراة اليوم وحصد الثلاث نقاط أيضًا، ومحاولة إيقاف قطار انتصارات ليفربول، مستغلًا في ذلك عامل الأرض والجمهور.

ويدخل فريق وولفرهامبتون مباراة اليوم وسط معنويات منخفضة إلى حدٍ ما، بعدما خسر أمام كريستال بالاس بنتيجة 2-3، في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي.

ويتواجد فريق ليفربول حاليًا في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 10 نقاط، بينما يتواجد فريق وولفرهامبتون في المركز الخامس عشر برصيد ثلاث نقاط، وذلك بعد خوض أربع جولات من البريميرليج في الموسم الجاري 2023-2024.