"أون تايم سبورتس" تذيع مباراة أرتا سولار والزمالك فى كأس الكونفدرالية

أعلنت شبكة "أون تايم سبورتس" نقل مباراة أرتا سولار الجيبوتي والزمالك، في إطار منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية "2023/ 2024".

وقالت القناة في بيان نشرته عبر حسابها على "فيسبوك": "انتظروا مباراة أرتا سولار الجيبوتي والزمالك في ذهاب دور الـ32 من كأس الكونفدرالية الإفريقية على ON TIME SPORTS.. في تمام 4:00 عصرًا.. كونوا على الموعد".

وسيحل الزمالك، ضيفًا على أرتا سولار، في الرابعة عصرًا، في المباراة التي ستجمعهما على ملعب "نادي عزام" بتنزانيا، في إطار ذهاب الدور التمهيدي الثاني لكأس الكونفدرالية.

ومن المقرر أن تقام مواجهة الإياب بالقاهرة، أحد أيام 29 أو 30 من الشهر ذاته، أو الأول من أكتوبر المقبل.

وكانت بعثة الزمالك، قد غادرت القاهرة، يوم الأربعاء الماضي، متوجهة إلى تنزانيا، استعدادًا لمواجهة أرتا سولار، في كأس الكونفدرالية.

وكان أرتا سولار، قد تأهل لهذا الدور، عقب تخطيه فريق هورسيد الصومالي، بالفوز بنتيجة "3-0" ذهابًا و"3-0" إيابًا، في الدور التمهيدي الأول.

وسيدير مباراة أرتا سولار والزمالك، طاقم تحكيم من جزر القمر بقيادة محمد العثماني ويساعده سليمان أمل الدين وعبد المجيد أزيلاني ومعهم سليمان أنسودان حكما رابعا ويراقب المباراة التنزاني خالد عبد الله.