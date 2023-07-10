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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تيليجراف: أندية الدوري السعودي تتواصل مع ألان سان ماكسيمين

ألان سان ماكسيمين
ألان سان ماكسيمين

أكدت تقارير صحفية الاثنين، أن أندية الدوري السعودي مهتمة بالتعاقد مع الفرنسي ألان سان ماكسيمين لاعب فريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ونادي نيوكاسل يونايتد مملوك لصندوق هيئة الاستثمار السعودي الذي صار يمتلك أيضًا أندية الهلال، الشباب، النصر، أهلي جدة.

وبحسب صحيفة تيليجراف البريطانية، فإن نيوكاسل يتطلع إلى بيع سان ماكسيمين هذا الصيف، للمساعدة في تمويل عرض لشراء هارفي بارنز من ليستر سيتي.

أوضح التقرير أن هناك بعض الاهتمام بالجناح الفرنسي الذي سيكلف نحو 40 مليون جنيه إسترليني، حيث تواصلت أندية سعودية وكذلك أوروبية مع اللاعب وممثليه منذ نهاية الموسم الماضي.

وأشارت الصحيفة أن الاهتمام بضم اللاعب قد يتعزز خلال هذا الأسبوع، ويمكن أن يكون نيوكاسل في وضع يسمح له ببيع اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا للمساعدة في تمويل خطته للتعاقد مع اللاعبين في الميركاتو الصيفي.

وذكرت “تيليجراف” أن مدرب نيوكاسل إيدي هاو أكد دائمًا أنه يرغب في الاحتفاظ بسان ماكسيمين ، لكنه أراد التحدث إلى اللاعب على انفراد لتقييم ما إذا كان لا يزال ملتزمًا بمشروع الفريق.

وتابع التقرير أن لا يوجد ما يمنع أندية الدوري السعودي أيضًا من تقديم عروض للاعبين في نيوكاسل ، لكن الدوري الإنجليزي الممتاز سيراقب للتأكد من أن أي رسوم انتقال تعكس القيمة السوقية العادلة.

وشارك سان ماكسيمين في 12 مباراة فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي وعانى من إصابة في أوتار الركبة.

وتابع التقرير أن لا يوجد ما يمنع أندية الدوري السعودي أيضًا من تقديم عروض للاعبين في نيوكاسل ، لكن الدوري الإنجليزي الممتاز سيراقب للتأكد من أن أي رسوم انتقال تعكس القيمة السوقية العادلة.

وشارك سان ماكسيمين في 12 مباراة فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي وعانى من إصابة في أوتار الركبة.

سان ماكسيمين ألان سان ماكسيمين الدوري السعودي نيوكاسل نيوكاسل يونايتد

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