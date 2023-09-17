الأحد 17 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تردد قناة أون تايم سبورت 1 و 2.. نتيجة قرعة الدوري

التردد
التردد

تردد قناة أون تايم سبورت 1 و 2 وكيفية ضبط إشارة البث، محور اهتمام الملايين من عشاق رياضة كرة القدم في مصر والوطن العربي حيث تحصل القناة على حقوق البث المباشر لمجموعة من البطولات عالمية ومحلية يرغب في مشاهدتها الملايين من المواطنين العرب.

تردد قناة أون تايم سبورت 1 و 2 ON Time Sport

يبحث عشاق رياضة كرة القدم من مختلف الدول العربية عن تردد قناة أون تايم سبورت 1 و 2 عبر القمر الصناعي المصري نايل سات، وذلك لمشاهدة مباريات الدوري المصري الممتاز 2023-2024 والتي يشارك 18 فريقا لكرة القدم حيث يتم ضبط إشارة البث من خلال الإحداثيات التالية:-

ON Time Sport 1

  • القمر الصناعي: نايل سات.
  • التردد 10853.
  • معدل الترميز: 27500.
  • الاستقطاب: أفقي.
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
  • الدرجة 7.3 غرب.

ON Time Sport 2 

  • القمر الصناعي: نايل سات.
  • التردد 10865.
  • معدل الترميز: 27500.
  • الاستقطاب: أفقي.
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
  • الدرجة 7.3 غرب.

ON Time Sport 3 

  • القمر الصناعي: نايل سات.
  • التردد 12303.
  • معدل الترميز: 27500.
  • الاستقطاب: أفقي.
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
  • الدرجة 7.3 غرب.

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نتيجة قرعة الدوري المصري الممتاز 2023-2024

أعلنت نتيجة قرعة الدوري المصري الممتاز 2023-2024 حتى الجولة الـ 30 وأسفرت نتائج القرعة عن المباريات التالية في الجولة الأولى وجاءت كما يلي:-

  • نادي المقاولون العرب ضد نادي المحلة الكبرى.
  • نادي طلائع الجيش ضد نادي البنك الأهلي.
  • نادي سموحة ضد نادي الجونة.
  • نادي زد ضد نادي الإسماعيلي.
  • نادي الاتحاد السكندري ضد نادي سيراميكا كيلوباترا.
  • نادي الأهلي ضد نادي المصري.
  • نادي فاركو ضد نادي فيوتشر.
  • نادي الداخلية ضد نادي إنبي.
  • نادي بيراميدز ضد نادي الزمالك.
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مباريات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز 

جاء جدول مباريات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز 2023-2024 كما يلي:-

  • نادي الزمالك ضد نادي المقاولون العرب.
  • نادي بلدية المحلة ضد نادي سموحة.
  • نادي الجونة ضد نادي زد.
  • نادي الإسماعيلي ضد نادي الاتحاد السكندري.
  • نادي الأهلي ضد نادي سيراميكا كليوباترا.
  • نادي المصري ضد نادي فاركو.
  • نادي فيوتشر ضد نادي الداخلية.
  • نادي إنبي ضد نادي طلائع الجيش.
  • نادي بيراميدز ضد نادي البنك الأهلي.

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