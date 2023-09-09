ماذا حقق منتخب مصر أمام تونس فى المباريات الودية؟

مواجهة مرتقبة سيخوضها المنتخب المصري، عندما يلتقي نظيره التونسي، مساء يوم الثلاثاء المقبل في مباراة دولية ودية، تأتي ضمن تحضيرات الفريقين لخوض مباراتي الجولتين الأولى والثانية لتصفيات كأس العالم 2026، وكأس الأمم الإفريقية 2023.

وخاض المنتخبان 12 مباراة ودية طوال تاريخهما، حقق خلالها منتخب مصر الفوز في خمس مباريات، مقابل 4 انتصارات لمنتخب تونس، في حين كان التعادل في 3 مباريات.

تاريخ المواجهات الودية بين مصر وتونس

المواجهة الودية الأولى

التقى المنتخبان وديًا يوم 15 مارس 1989 باستاد المنزه، في إطار الاستعدادات لتصفيات كأس العالم 1990.

وانتهت المباراة بالتعادل السلبي.

المواجهة الثانية

التقى منتخبا مصر وتونس، يوم 29 مايو 1989، على استاد القاهرة في مباراة ودية دولية.

وانتهت المباراة بفوز المنتخب المصري بهدف دون رد.

المواجهة الثالثة

بعد أيام قليلة من المواجهة السابقة، عاد المنتخبان المصري والتونسي ليلتقيا مجددًا يوم 16 يونيو من نفس العام.

أقيمت المباراة على استاد القاهرة، وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، وسجل صابر عيد هدفًا لتونس بالخطأ في مرماه، قبل أن يحرز اللاعب ذاته هدف مصر.

المواجهة الرابعة

التقى منتخبا مصر وتونس في يوم 7 نوفمبر 1989، في إطار التحضيرات لخوض منافسات الدور الأخير من تصفيات كأس العالم 1990.

أقيمت المباراة على استاد المنزه، وانتهت بفوز كبير للمنتخب المصري برباعية نظيفة، سجلها كل من أحمد الكاس وجمال عبدالحميد وأحمد رمزي وطاهر أبوزيد.

المواجهة الخامسة

التقى منتخبا مصر وتونس في يوم 7 نوفمبر 1993، على الأراضي التونسية، في مباراة ودية دولية.

وانتهت المباراة بفوز المنتخب التونسي بهدفين نظيفين سجلهما فوزي الرويسي.

المواجهة السادسة

تقابل المنتخبان يوم 2 يناير 1995 في مباراة ودية أقيمت على الملعب الأوليمبي بسوسة.

وانتهت المواجهة بفوز تونس بهدفين دون رد، سجلهما سراج الدين الشحي وزبير بيا.

المواجهة السابعة

تقابل المنتخبان المصري والتونسي وديًا، يوم 14 أبريل 1995، في مباراة أقيمت على استاد القاهرة.

وانتهت المباراة بفوز مصر بهدف نظيف سجله إبراهيم حسن.

المواجهة الثامنة

التقى منتخبا مصر وتونس وديًا، يوم 8 يناير 1996، في مباراة أقيمت على استاد الإسماعيلية.

وانتهت المباراة بفوز المنتخب المصري بهدفين مقابل هدف، وسجل علي ماهر هدفي مصر، بينما أحرز منير بوقديدة هدف تونس.

المواجهة التاسعة

التقى المنتخبان وديًا يوم 20 نوفمبر 2022، في مباراة احتضنها ملعب المنزه، وانتهت بالتعادل السلبي.

المواجهة العاشرة

التقى منتخبا مصر وتونس وديًا، يوم 16 نوفمبر 2005، في مباراة أقيمت على ملعب المقاولون العرب بالقاهرة.

وانتهت المباراة بفوز المنتخب التونسي بهدفين مقابل هدف.

وسجل هيكل قمامدية هدفي منتخب "نسور قرطاج" بينما سجل أحمد حسام ميدو هدف مصر.

المواجهة الحادية عشرة

تقابل منتخبا مصر وتونس وديًا، يوم 16 نوفمبر 2012، في مباراة أقيمت على ملعب (محمد بن زايد) بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

وانتهت المواجهة بفوز منتخب تونس بهدف دون رد، سجله زهير الذوادي.

المواجهة الثانية عشرة

تقابل منتخبا مصر وتونس في مباراة ودية دولية أقيمت يوم 8 يناير 2017، على استاد القاهرة، في إطار استعدادات الفريقين لخوض كأس الأمم الإفريقية 2017 بالجابون.

وانتهت المباراة بفوز المنتخب المصري بهدف دون رد، سجله مروان محسن.