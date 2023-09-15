الجمعة 15 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تردد قناة SSC الرياضية على النايل سات وعرب سات الناقلة لمباراة الأهلى فى السوبر الإفريقي اليوم

قناة SSC
قناة SSC

تردد قناة SSC الرياضية على النايل سات وعرب سات الناقلة لمباراة الأهلى فى السوبر الإفريقي اليوم.. من المواضيع  التى ارتفعت معدلات البحث عنها عبر محرك البحث “جوجل”.

“الدستور” يستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر.

ما يميز قناة SSC الرياضية 

- تتميز هذه القناة بتقديمها تغطية شاملة ومشوقة لمختلف الأحداث الرياضية المحلية والدولية.

- تحظى بإعجاب الكثير من الجماهير بفضل مجموعة متنوعة من الرياضات مثل كرة القدم وكرة السلة وغيرها.

-تستخدم كتغطية ممتازة وجودة بث مميزة.

- تمكن مشاهديها  من متابعة أحدث المباريات والبطولات والتصفيات، والتمتع بتجربة مشاهدة حية وشيقة لأبرز اللحظات الرياضية.

-تتكون شبكة قنوات SSC من مجموعة مميزة تضم 9 قنوات.

- تتميز قناة SSC الرياضية بريادتها في تقديم التغطية الحصرية لبطولات المملكة العربية السعودية بل وتمتلك حقوق البث الحصري لها، كما تتميز بتغطيتها المميزة للمنافسات القارية والمحلية الأخرى.

تردد قناة ssc 1 على النايل سات وخطوات ضبطها على جهاز الاستقبال

تردد قناة ssc على النايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 12523.

معدل الترميز: 27500.

معدل التصحيح: 5/6.

الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة ssc على القمر عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.

تردد القناة : 12418.

معدل الترميز: 27500.

معدل التصحيح: 4/3.

الاستقطاب: أفقي.

خطوات تنزيل قناة SSC على النايل سات

-فتح قائمة البحث في جهاز الاستقبال وإدخال تردد قناة SSC الصحيح.

- البحث عن القنوات الجديدة في جهاز الاستقبال

-يقوم الجهاز من تلقاء نفسه  بفحص التردد المدخل والبحث عن القنوات المتاحة عليه.

-عندما يكتمل البحث ستظهر قائمة بالقنوات التي تم العثور عليها،

- يتم البحث عن قناة SSC في القائمة وحددها.

- فى النهاية يتم  تنزيل وضبط قناة SSC على النايل سات.

يذكر أن قناة SSC الرياضية المفتوحة هى أحدى القنوات الناقلة لمباراة الأهلى ونادى العاصمة الجزائرى  فى التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة اليوم.

اقرأ أيضاً

الأهلي واتحاد العاصمة.. إحصائيات: الأحمر الأكثر تتويجًا بكأس السوبر الإفريقي

تردد القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلى واتحاد العاصمة فى السوبر الإفريقى 2023

تردد قنوات أون تايم سبورت 2023 على نايل سات on time sport

تنزيل قناة SSC عرب سات نايل سات قناة SSCالرياضية التغطية الحصرية تردد قناة SSC الرياضية تردد قناة ssc على النايل سات خطوات تنزيل قناة SSC على النايل سات

مواد متعلقة

لعشاق الرياضة والقنوات الرياضية.. تردد قناة ssc السعودية

الأكثر قراءة

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي واتحاد العاصمة اليوم فى كأس السوبر الإفريقي

"الأرصاد": طقس السبت حار على أغلب الأنحاء نهارًا معتدل ليلًا

السوبر الأفريقي.. الحكم يلغي هدف كهربا في شباك اتحاد العاصمة

إنقاذ 59 مصطاف من الغرق فى رأس البر بدمياط

كل ما تريد معرفته عن المشروع القومي لإنتاج البنزين بصعيد مصر

تردد قناة SSC الرياضية على النايل سات وعرب سات الناقلة لمباراة الأهلى فى السوبر الإفريقي اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

حكايات التيه والظل

ماجد حبته

قمة ثامنة للحزام والطريق

د. محمد عفيفي

عاش هنا

خالد حريب

مسافة السكة إلى درنة الليبية

ماجد حبته

لقاء.. فى قاعدة فضاء

الحسين عبدالرازق

تحية لوزير التعليم!

أحمد بهاء الدين شعبان

"عز الدين نجيب": هتاف الصامتين، ونزهة الناظرين

بسنت حسن

توابع زلزال المغرب فى مهرجان روتردام

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال.. و40 ألفًا يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يوظف الأعياد اليهودية لفرض المزيد من العقوبات

استشهاد وإصابة 8 جنود سوريين إثر عدوان إسرائيلى على ريفى طرطوس وحماة