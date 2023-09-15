تردد قناة SSC الرياضية على النايل سات وعرب سات الناقلة لمباراة الأهلى فى السوبر الإفريقي اليوم.. من المواضيع التى ارتفعت معدلات البحث عنها عبر محرك البحث “جوجل”.

“الدستور” يستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر.

ما يميز قناة SSC الرياضية

- تتميز هذه القناة بتقديمها تغطية شاملة ومشوقة لمختلف الأحداث الرياضية المحلية والدولية.

- تحظى بإعجاب الكثير من الجماهير بفضل مجموعة متنوعة من الرياضات مثل كرة القدم وكرة السلة وغيرها.

-تستخدم كتغطية ممتازة وجودة بث مميزة.

- تمكن مشاهديها من متابعة أحدث المباريات والبطولات والتصفيات، والتمتع بتجربة مشاهدة حية وشيقة لأبرز اللحظات الرياضية.

-تتكون شبكة قنوات SSC من مجموعة مميزة تضم 9 قنوات.

- تتميز قناة SSC الرياضية بريادتها في تقديم التغطية الحصرية لبطولات المملكة العربية السعودية بل وتمتلك حقوق البث الحصري لها، كما تتميز بتغطيتها المميزة للمنافسات القارية والمحلية الأخرى.

تردد قناة ssc على النايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 12523.

معدل الترميز: 27500.

معدل التصحيح: 5/6.

الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة ssc على القمر عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.

تردد القناة : 12418.

معدل الترميز: 27500.

معدل التصحيح: 4/3.

الاستقطاب: أفقي.

خطوات تنزيل قناة SSC على النايل سات

-فتح قائمة البحث في جهاز الاستقبال وإدخال تردد قناة SSC الصحيح.

- البحث عن القنوات الجديدة في جهاز الاستقبال

-يقوم الجهاز من تلقاء نفسه بفحص التردد المدخل والبحث عن القنوات المتاحة عليه.

-عندما يكتمل البحث ستظهر قائمة بالقنوات التي تم العثور عليها،

- يتم البحث عن قناة SSC في القائمة وحددها.

- فى النهاية يتم تنزيل وضبط قناة SSC على النايل سات.

يذكر أن قناة SSC الرياضية المفتوحة هى أحدى القنوات الناقلة لمباراة الأهلى ونادى العاصمة الجزائرى فى التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة اليوم.