الأهلي واتحاد العاصمة.. إحصائيات: الأحمر الأكثر تتويجًا بكأس السوبر الإفريقي

مواجهة مرتقبة يخوضها الأهلي في مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري، في إطار كأس السوبر الإفريقي، على استاد الملك فهد الرياضية بمدينة الطائف بالسعودية.

ويخوض الأهلي، اللقاء بحثًا عن لقب قاري جديد، ومن أجل زيادة عدد ألقابه من كأس السوبر، إلى تسع ألقاب، بينما يطمح اتحاد العاصمة، لحصد لقبه الأول على صعيد تلك البطولة، والثاني قاريًا.

ويستعرض «الدستور» أبرز الإحصائيات والأرقام الخاصة بالنسخ السابقة لكأس السوبر الإفريقي

- الأهلي هو أكثر الأندية حصدًا للقب كأس السوبر الإفريقي، برصيد ثمانية ألقاب، يليه الزمالك في المركز الثاني برصيد 4 ألقاب، ثم مازيمبي في المركز الثالث، برصيد 3 ألقاب.

ويأتي في المركز الرابع، برصيد لقبين، كل من النجم الساحلي التونسي، والرجاء البيضاوي المغربي، وإنيمبا النيجيري.

وحصد لقب وحيد لكأس السوبر الإفريقي كل من الترجي التونسي، والوداد البيضاوي المغربي، ونهضة بركان المغربي، والمغرب الفاسي، وأفريكا سبورتس الإيفواري، وهارتس أوف أوك الغاني، وأورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي، وآسيك ميموزا الإيفواري، وووفاق سطيف الجزائري، وماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي.

- تعد أندية مصر، هي الأكثر فوزًا بلقب كأس السوبر الإفريقي، برصيد 12 لقبًا، يليهم أندية المغرب، برصيد 5 ألقاب، مقابل 3 ألقاب لأندية تونس والكونغو الديمقراطية.

- 6 نسخ من كأس السوبر الإفريقي، أقيمت على ملاعب محايدة، اثنتين منها داخل القارة (1994 في جوهانسبرج، و1995 في الأسكندرية)، وأربع خارج القارة السمراء (في قطر).

- 9 نسخ لكأس السوبر الإفريقي، حسمت بركلات الجزاء الترجيحية.

- ثلاث نسخ من كأس السوبر الإفريقي، كان طرفيها فريقين غير عربيين (إنيمبا وهارتس أوف أوك 2005)، (مازيمبي والملعب المالي 2010)، و(صن داونز ومازيمبي 2017).

- ثلاثة أندية فقط تمكنت من التتويج بلقب السوبر الإفريقي مرتين متتاليتين، (إنيمبا 2004، 2005)، (الأهلي 2006 و2007)، (مازيمبي 2010، و2011)، (الأهلي 2013، و2014)، (الأهلي مايو 2021، وديسمبر 2021).