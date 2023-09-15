الأهلى يبحث عن السوبر الإفريقى التاسع أمام اتحاد العاصمة اليوم

يلتقي الفريق الأول بنادي الأهلي مع نظيره اتحاد العاصمة الجزائري في التاسعة مساء اليوم الجمعة، في مباراة كأس السوبر الإفريقي على استاد مدينة الملك فهد الدولي بمدينة الطائف السعودية بحثًا عن التتويج باللقب التاسع في مشواره.

ويشارك المارد الأحمر في تلك البطولة بعد تتويجه بدوري أبطال إفريقيا على حساب الوداد المغربي، فيما يدخل الفريق الجزائري مباراة السوبر بوصفه بطلًا للكونفدرالية الإفريقية على حساب يانج أفريكانز التنزاني.

الأهلي الأكثر تتويجًا بلقب كأس السوبر الإفريقي على مر التاريخ، حيث حقق اللقب في 8 مناسبات سابقة، بينما خسره مرتين فقط، الأولى أمام الزمالك في جنوب إفريقيا عام 1994، والأخرى أمام وفاق سطيف عام 2015، بينما يخوض اتحاد العاصمة أول نهائي له في كأس السوبر على الإطلاق أمام الأهلي ليصبح ثالث فريق جزائري يشارك في البطولة بعد وفاق سطيف وشبيبة القبائل.

تواجه الفريقان من قبل فقط في دور الـ16 من دوري أبطال إفريقيا لعام 2005، وفاز الأهلي في مباراة الذهاب خارج أرضه بنتيجة 1-0، قبل أن تنتهي مباراة الإياب التي أقيمت في مصر بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

وعقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، جلسة خاصة مع اللاعبين في فندق الإقامة بالطائف شهدت عرض بعض لقطات الفيديو لطريقة لعب المنافس.

كولر للاعبي الأهلي: لن أقبل إلا الفوز

وكشف مصدر مسئول عن أن كولر أكد للاعبين أن الفيديوهات لطريقة لعب الموسم الماضي، لكن هناك لاعبين اختلفتوا بعد أن تعاقد مع عناصر أخرى، ويجب الحذر من المنافس، وعدم الانصياع وراء حملة البعض من أنه سيكون صيدًا سهلًا.

وأضاف المصدر أن المدير الفني للأهلي شدد على أن الفريق الجزائرى تعاقد مع عدد من اللاعبين الجدد ولديه طموحات كبيرة ويدخل المباراة دون ضغوط جماهيرية، لأن كرة القدم ليس لها معايير سوى الاجتهاد والتركيز داخل الملعب.

وأشار إلى أن كولر قال للاعبين أنه لن يقبل بأى حال بوجود حالة الاستهتار أو استعلاء من اللاعبين فى بداية الموسم بل طالبهم بغلق أى حديث عن رحيل البعض أو خروجه للإعارة أو البيع النهائى وهذا أمر انتهى فعليًا وتم إغلاق القائمة.

واختتم المصدر تصريحاته بأن مارسيل كولر أكد أن السعي للفوز بالمباراة وحسم اللقب الأول للموسم الجديد هو هدفه الوحيد، ولا سبيل عن ذلك لإسعاد جماهير الأهلي سواء خاصة في السعودية.

واستقر كولر على تشكيل فريقه الذي سيخوض اللقاء والمكون من محمد الشناوي في حر اسة المرمي وأمامه علي معلول ومحمد عبدالمنعم ورامي ربيعة ومحمد هاني وفي وسط الملعب أليوديانج ومروان عطية وأمام عاشور وحسين الشحات وبيرسي تاو وفي الهجوم محمود كهربا.