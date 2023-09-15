تشكيل الأهلي المتوقع أمام اتحاد العاصمة الجزائري في كأس السوبر الإفريقي

يرغب كثير من المتابعين في معرفة تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في بطولة كأس السوبر الإفريقي 2023.

ويلعب الأهلي أمام اتحاد العاصمة الجزائري في بطولة كأس السوبر الإفريقي، على ملعب الملك فهد الدولي بمدينة الطائف السعودية.

ويشارك الأهلي في المباراة بصفته بطلًا لدوري أبطال إفريقيا الموسم المنقضي، ليواجه اتحاد العاصمة بطل كأس الكونفدرالية.

موعد مباراة الأهلي واتحاد العاصمة والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة الأهلي واتحاد العاصمة والقنوات الناقلة، فتُقام في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN Sports 4 HD.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام اتحاد العاصمة

أما عن تشكيل الأهلي المتوقع أمام اتحاد العاصمة، فيقود محمود عبد المنعم كهربا خط الهجوم، بعد عدم تمكن النادي من تسجيل الوافد الجديد، الفرنسي أنتوني موديست في قائمته، فيما تتم المفاضلة بين الوافد الجديد إمام عاشور، ومحمد مجدي أفشة، للبدء بجانب ثنائي خط الوسط، مروان عطية والمالي أليو ديانج.

واستقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني لـ “المارد الأحمر”، بشكل كبير، على التشكيل الذي سيبدأ به مباراة الليلة، والذي من المتوقع أن يتكون من:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - علي معلول

خط الوسط: مروان عطية - أليو ديانج - محمد مجدي أفشة (إمام عاشور)

خط الهجوم: بيرسي تاو - حسين الشحات - محمود عبد المنعم كهربا

ويملك الأهلي الرقم القياسي في عدد التتويجات ببطولة كأس السوبر الإفريقي، برصيد 8 ألقاب، آخرها على حساب الرجاء المغربي في ديسمبر لعام 2021.

ويحصل الفائز باللقب على جائزة مادية تُقدر بـ 200 ألف دولار، فيما يحصل الوصيف على مبلغ 125 ألف دولار.