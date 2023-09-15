4 عوامل تزيد من قلق جماهير الأهلى قبل مواجهة السوبر

ساعات قليلة تفصلنا عن مباراة السوبر الإفريقي المرتقبة بين الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري، والتي ستقام في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة بمدينة الطائف السعودية.

ويأمل الأهلي في تحقيق الفوز والتتويج باللقب التاسع في تاريخه، لكن في الوقت ذاته هناك مخاوف من مواجهة الفريق الجزائري الذي حصل على بطولة الكونفدرالية في الموسم المنقضي.

ويسيطر القلق بعض الشيء على جماهير الأهلي قبل لقاء السوبر، خاصةً أن هناك عدة عوامل تسببت في تلك المخاوف.

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خبرات بن شيخة

سيكون مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي على موعد مع مواجهة المخضرم عبد الحق بن شيخة أحد أبرز المدربين الجزائريين.

ويجيد بن شيخة اللعب أمام الفرق الكبرى، كما أنه حصد النسخة الأخيرة من بطولة السوبر الإفريقي، بعدما قاد فريق نهضة بركان المغربي للفوز على الوداد البيضاوي بهدفين نظيفين العام الماضي.

كما أنه لم يسبق أن خسر أي مباراة نهائية خاضها على كأس من قبل، ومن ثم فإنه متمرس في مثل تلك المباريات.

خسارة السوبر أمام وفاق سطيف

لم يلعب الأهلي ضد الفرق الجزائرية في أي مباراة نهائية، باستثناء مباراة السوبر الإفريقي في فبراير عام 2015 أمام وفاق سطيف الجزائري بطل دوري أبطال أفريقيا.

وكان الأهلي في ذلك الوقت بطل الكونفدرالية الأفريقية.

وخسر المارد الأحمر أمام الفريق الجزائري بركلات الجزاء الترجيحية، بعد أن كان متأخرًا بهدف قبل أن يسجل عماد متعب هدف قاتل في الثواني الأخيرة.

ذكريات الخسارة في المواجهة الوحيدة أمام الفرق الجزائرية على لقب، تزيد من قلق وتوتر الجماهير.



المباراة الأولى في الموسم

كون المباراة تقام في بداية موسم، هذا يزيد من التوتر والقلق خاصةً أن الفريق لن يكون بكامل الجاهزية الفنية والبدنية لتقديم أداء مميز في مواجهة حاسمة ومرتقبة.



نتائج اتحاد العاصمة في الكونفدرالية

نتائج فريق اتحاد العاصمة في الكونفدرالية، ونجاحه في إقصاء الجيش الملكي المغربي ويانج أفريكانز التنزاني، يؤكد على قوة الفريق وبالتالي لن يكون خصمًا سهلاً على المارد الأحمر.