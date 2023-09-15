السوبر الأفريقى.. تدريبات بدنية بمران الأهلى استعدادًا للقاء اتحاد العاصمة

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الختامي، استعدادًا لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري على لقب كأس السوبر الأفريقب.

وبدأ المران بتجمع الجهاز الفني واللاعبين في منتصف الملعب وقراءة الفاتحة، قبل انطلاق بقية الفقرات التدريبية الخاصة بالاستعداد للمباراة.

وقاد أندرياس إندويا مخطط الأحمال، فقرة بدنية قصيرة، في ضوء برنامج الإعداد للمباراة، فيما خاض حراس الفريق فقرات متنوعة تحت إشراف ميشيل يانكون.

وعقد الجهاز الفني محاضرة قصيرة للاعبي الفريق قبل انطلاق المران، لمراجعة العديد من الجوانب الخططية المتعلقة بالتحضير للمباراة.

وبعد ذلك، أجرى الجهاز الفني تقسيمة كرة شهدت أداءً قويًّا من اللاعبين وسط أجواء إيجابية للغاية، استعدادًا للمباراة التي تقام على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف.

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فقرة ترفيهية بمران الأهلي

وحرص الجهاز الفني على تخصيص فقرة ترفيهية ببداية المران، في إطار البرنامج الخاص بتجهيز اللاعبين لخوض المباراة، من أجل تخفيف حدة القلق والتوتر قبل المباراة المرتقبة على كأس السوبر الأفريقي.

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تاو يشارك في مران الأهلي استعدادًا لمباراة اتحاد العاصمة

وشارك بيرسي تاو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الختامي، استعدادًا لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري على لقب كأس السوبر الأفريقي.

وكان تاو قد انضم لبعثة الفريق صباح الخميس، بعد أن أنهى مشاركته في معسكر منتخب جنوب أفريقيا.

ويستعد الفريق لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري على لقب كأس السوبر الأفريقي، الذي يجمع الفريقين في التاسعة مساء الجمعة على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية.

ويأمل الأهلي في تحقيق الفوز والتتويج باللقب التاسع في تاريخ المارد الأحمر.