الجمعة 15 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تردد القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلى واتحاد العاصمة فى السوبر الأفريقى 2023

الأهلى
الأهلى

يبحث عشاق الساحرة المستديرة فى مصر وشمال أفريقيا، عن تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري فى كأس السوبر الأفريقي 2023، حيث تتجه أنظار محبي الكرة الأفريقية نحو مدينة الطائف السعودية لمتابعة المباراة المرتقبة بين الأهلي المصري واتحاد العاصمة الجزائري فى السوبر الأفريقي والمقرر لها اليوم الجمعة.

موعد مباراة الاهلي واتحاد العاصمة الجزائري فى كأس السوبر الأفريقي

تنطلق مباراة الأهلي واتحاد العاصمة، اليوم الجمعة، على استاد مدينة الملك فهد بمدينة الطائف في المملكة العربية السعودية فى تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري فى كأس السوبر الأفريقي

وتذيع شبكة قنوات "بي إن سبورت" مباراة السوبر الأفريقي، بين الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري، وذلك باعتبار أن شبكة القنوات القطرية، هي الناقل الحصري للبطولات القارية، حيث يتم نقل المباراة عبر قناة beIN SPORTS 6، وأسندت شبكة بي إن سبورتس مهمة التعليق على مباراة السوبر الأفريقي للمعلق التونسي عصام الشوالي.

ومن جهة أخرى تنقل قناة السعودية الرياضية المباراة بشكل مجاني للمقيمين داخل السعودية عبر التردد الأرضي عبر قناة SSC SPORT 3 HD واسندت مهمة التعليق للمعلق عبدالله الحربي.

تشكيل الأهلى المتوقع أمام اتحاد العاصمة الجزائرى فى السوبر الأفريقي 2023 والقنوات الناقلة

الشوالى معلقًا على مباراة الأهلى واتحاد العاصمة فى كأس السوبر الإفريقى

فى ذات السياق، أكدت المصادر بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، أنه حتى الآن مازالت حقوق نقل المباراة مع شبكة بي إن سبورتس، وقال المصدر فى تصريحاته: “حتى الآن حقوق نقل المباراة مع  شبكة قنوات بي إن سبورتس إلى أن يجد جديد بشكل رسمي، وحتى وقتنا هذا المباراة على بي إن سبورتس القطرية إلا إذا تغيرت الأمور”. 

تردد قناة beIN SPORTS 6 الناقلة لمباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري

  • القمر الصناعي: نايل سات
  • التردد: 11013
  • معدّل الاستقطاب: أفقي
  • معدّل الترميز: 27500
  • معدّل تصحيح الخطأ: 2/3
  • إشارة ارسال البث:DVB-S2

تردد SSC SPORT 3 المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي واتحاد العاصمة داخل السعودية

تردد قنوات SSC الرياضية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12523

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

مشفرة

القمر الصناعي: عرب سات

التردد:  12418

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/2

مشفرة

القمر الصناعي: بدر سات

التردد: 12418

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/2

مشفرة

تردد الاهلى اتحاد العاصمة السعودية الرياضية بى ان سبورت تردد SSC SPORT 3 واتحاد العاصمة تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي السوبر الأفريقي

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