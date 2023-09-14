الخميس 14 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل الأهلى المتوقع أمام اتحاد العاصمة الجزائرى فى السوبر الأفريقي 2023 والقنوات الناقلة

مران الاهلي
مران الاهلي

تشكيل الاهلى المتوقع أمام اتحاد العاصمة الجزائرى فى السوبر 2023 والقنوات الناقلة، هو ما يشغل اهتمامات جماهير الاهلى، قبل 24 ساعة من انطلاق مباراة الاهلى واتحاد العاصمة الجزائرى فى بطولة السوبر الافريقى.

موعد مباراة الأهلى واتحاد العاصمة الجزائرى فى السوبر والقنوات الناقلة

يلتقى الاهلى مع اتحاد العاصمة الجزائرى فى تمام التاسعة من مساء غدًا الجمعة 15ـ9ـ2023، فى مباراة السوبر الافريقى، على ستاد مدينة الملك فهد الرياضية بمدنية الطائف السعودية، وتعد مباراة الفريقين الثالقة التى نجمع الفريقين بعدما سبق وان تقابل الأهلى مع اتحاد العاصمة مرتين فى دور الـ16 ببطولة دورى أبطال إفريقيا عام 2005، حيث حقق الاهلى الفوز فى مباراة الذهاب بالجزائر بهدف نظيف، وتعادل الفريقين بالقاهرة بهدفين لكل فريق.

وتنقل مجموعة قنوات بى إن سبورت المباراة على الهواء مباشرًا، عبر قناة بى غن سبورت 6، beIN Sports HD 6، ويعلق على المباراة التونسى عصام الشوالى.

الشوالى معلقًا على مباراة الأهلى واتحاد العاصمة فى كأس السوبر الإفريقى

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موعد مباراة الأهلي واتحاد العاصمة في كأس السوبر الأفريقي 2023 والقنوات الناقلة

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استعداد الاهلى لمباراة اتحاد العاصمة الجزائرى فى السوبر الافريقى 2023

واستقر السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للشياطين الحمر على التشكيل الذى ينوى الاعتماد عليه فى مواجهة اتحاد العاصمة الجزائرى فى مباراة السوبر الافريقى، حيث استقر كولر على الاعتماد على العناصر الأكثر جاهزية، وعدم الاعتماد على اللاعبين العائدين من الاصابة، لحين استعادة كامل لياقتهم، خاصًا ان مباراة اتحاد العاصمة تقام فى بداية الموسم.

تشكيل الاهلى المتوقع أمام اتحاد العاصمة الجزائرى

  • محمد الشناوى فى حراسة المرمى
  • على معلول ورامى ربيعه ومحمد عبدالمنعم ومحمد هانى فى الدفاع.
  • وأليو ديانج ومروان عطية ومحمد مجدى افشة او «إمام عاشور» فى وسط الملعب
  • وبيرسى تاو وحسين الشحات ومحمود كهربا أو «صلاح محسن» فى الهجوم.

الجوائز المالية لكأس السوبر الافريقى

رصد الاتحاد الافريقى بكرة القدم «كاف» 350 ألف دولار جوائز مالية لمباراة السوبر الافريقى بواقع 200 الف دولار للفائز باللقب، و150 ألف دولار للفريق الخاسر.

ويشارك الاهلى فى مباراة السوبر، بصفته حامل لقب دورى ابطال افريقيا، على حساب الوداد المغربى، فيما يشارك اتحاد العاصمة الجزائرى فى السوبر الافريقى لأول مرة بعد الفوز بلقب الكونفدرالية.

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الشوالى معلقًا على مباراة الأهلى واتحاد العاصمة فى كأس السوبر الإفريقى

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موعد مباراة الأهلي واتحاد العاصمة بكأس السوبر الإفريقي والقنوات الناقلة

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