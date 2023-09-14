الخميس 14 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

السوبر التاسع يا أهلى.. ماذا ينتظر الجمهور من أول ظهور للشياطين الحمر بالموسم؟

النادى الأهلي
النادى الأهلي

تصدر هاشتاج السوبر_ التاسع_ يا أهلي موقع التغريدات القصيرة “إكس” على مدار الساعات القليلة الماضية، حيث يتمنى جمهور الأهلي أن يفوزوا بهذه البطولة ضد اتحاد العاصمة الجزائري بطل كأس الكونفيدرالية الإفريقية في مباراة كأس السوبر الإفريقي  للموسم 2022-2023.

وجاءت تعليقات وتغريدات متابعي تويتر إيجابية للغاية، حيث قالت نورا سليم: "إن شاء الله كهربا هيسجل أول هدف في ماتش السوبر الإفريقي، كل الدعم للأهلي بالفوز إن شاء الله"، بينما أوضح عامر العمايرة: "في حالة انتهت مباراة الأهلى واتحاد العاصمة بالتعادل سيتم لعب ركلات جزاء مباشرة، وذلك وفقًا للفصل 27 كأس السوبر الإفريقي المادة 9، ستقام المباراة من شوطين 45 دقيقة، إذا تعادل الفريقان بنهاية الوقت الأصلي، يتم تحديد الفائز بركلات الجزاء التي يتم تنفيذها وفقًا لقوانين اللعبة".

وكان الشعار الأكثر قوة على تويتر: "الأهلي دائمًا وأبدًا قادر على التحديات والصعاب، وأولى هذه التحديات هذا الموسم، بطولة غابت عنا ثلاث سنوات متعطشين لها، فهلموا بنا نحقق البطولة التاسعة في السوبر الإفريقي ونكتب تاريخًا ومجدًا جديدًا".

بينما علقت متابعة تدعى إيمان ماهر عن وجود إمام عاشور:"الدعم ليك يبني إن شاءالله هتكون نجم السوبر الإفريقي.. وراك جمهور الأهلي طول ما انت مركز في الملعب ومش بتقصر واثقين فيك إحنا طالبنا بيك علشان تضيف للأهلي مش علشان نكيد الزمالك ولا لعب العيال ده.. ربنا يوفقك يا إمام وترفع أول بطولة ليك مع الأهلي"، بينما تمنى بيبو وسماح صادق: "فرحونا زي عوايدكم" " سجل مجد واكتب تاريخ" “بداية المشوار، نعقد ونكرر تعاهدنا، بالسير في ضهر الكيان”
ولكم منا كل الدعم والمساندة🔥#السوبر_التاسع_يااهلي".

موعد المباراة

من المقرر أن يكون موعد مباراة السوبر الإفريقي 2023 بين الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري، يوم الجمعة المقبل الموافق 15 سبتمبر، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ستُقام مباراة السوبر الإفريقي 2023 بين الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري، على استاد "مدينة الملك فهد الرياضية" في مدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة السوبر الإفريقي 2023 بين الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري

تُذاع مباراة السوبر الإفريقي 2023 بين الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD 6.

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