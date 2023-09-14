السوبر الإفريقى.. كولر: مباراة اتحاد العاصمة صعبة.. وهدفنا إسعاد جماهير الأهلى

قال السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، إن الفريق سعيد بإقامة مباراة السوبر الإفريقي في المملكة العربية السعودية، خاصة أن الأهلي يملك ظهيرًا جماهيريًا كبيرًا سيكون له دور مهم في تحفيز اللاعبين خلال اللقاء.

وأوضح كولر، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر اليوم الخميس، أن مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري صعبة، خاصة أنها بطولة من لقاء واحد، والأهلي لا يفكر إلّا في الفوز، واللاعبون سيبذلون كل ما لديهم من أجل حصد اللقب وإسعاد الجماهير.

وأضاف:"سعيد للغاية بالتعاقدات التي قمنا بها، إلى جانب اللاعبين المتواجدين بالقائمة، ولدينا مجموعة مميزة وقادرة على تحقيق ما نطمح إليه في كل البطولات"، مضيفًا:"سعيد للغاية بانضمام الفرنسي انتوني موديست لأنه لاعب كبير، وما يشغلني هو انسجامه مع اللاعبين، وأن الدوري السعودي لديه تجربة مميزة في ضم مثل هذه النوعية من التعاقدات".

"تاو" ينضم لبعثة الأهلي في السعودية

بيرسي تاو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، انضم لبعثة الفريق في المملكة العربية السعودية؛ استعدادًا لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري على لقب كأس السوبر الإفريقي.

ولحق "تاو" ببعثة الفريق في مقر إقامتها بمدينة الطائف، بعد مشاركته مع منتخب جنوب إفريقيا في معسكره الأخير.

ويخوض الأهلي مرانه الختامي في التاسعة والربع مساء اليوم، ويقام على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بمدينة الطائف، والذي يستضيف المباراة.

ويعقد الجهاز الفني للفريق محاضرة في فندق الإقامة؛ لشرح بعض الجوانب الخططية الخاصة بالتحضير للمباراة.