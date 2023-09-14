الخميس 14 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

باتشيكو يستفز الأهلى: نريد المساواة بين الأندية.. وفريق واحد لم يتواجد لاعبيه فى مباراة تونس

باتشيكو
باتشيكو

أدلى البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق بيراميدز، بتصريحات نارية مطالبا بضرورة المساواة بين الأندية في تطبيق القوانين.

ويستهل بيراميدز الموسم الجديد بمواجهة الجيش الرواندي يوم الأحد المقبل في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

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باتشيكو: لا أريد أن يلعب بيراميدز مباراة كل 3 أيام.. وتتأجل مواجهات فرق أخرى

وقال باتشيكو في تصريحات تليفزيونية " نرغب في المساواة بين جميع الفرق في القوانين، ولا أرغب في أن يخوض بيراميدز مباراة كل 3 أيام وتتأجل مواجهات الفرق الأخرى".

وأضاف: "لقد شاهدنا منتخب مصر أمام تونس، فالفريق يمتلك لاعبين من جميع الفرق لكن هناك فريق واحد فقط لم يتواجد لاعبيه".

وتابع باتشيكو: "سعيد للغاية بأنه لأول مرة أطلب ضم لاعبين من اختياري ويتم التعاقد معهم وذلك لأول مرة في تجربتي التدريبية الثالثة داخل مصر".

وواصل حديثه: "نمتلك فريقًا يقدم كرة قدم جميلة للغاية وهدفنا حصد الألقاب ولا يوجد بديل عن المنافسة على جميع البطولات".

واستمر: "سعيد بتدعيم الفريق بصفقات قوية، وكل مدرب يبحث عن أفضل اللاعبين".

واختتم: "قرعة الدوري جاءت كما أريد، فأنا أحب اللعب أمام الفرق الكبرى في البداية من أجل الحكم على مستوى فريقي، لذلك مواجهة الزمالك تعد مهمة للغاية".

ويبدأ فريق بيراميدز مشواره في الدوري بمواجهة الزمالك في الجولة الأولى من المسابقة.

عبد الله السعيد: بيراميدز جاهز للفوز بالألقاب 

من جانبه أكد عبد الله السعيد، قائد بيراميدز، على جاهزية فريقه من أجل المنافسة على جميع البطولات وحصد الألقاب خلال الموسم الجديد.

ووعد السعيد، خلال المؤتمر الصحفي للكشف عن ملابس النادي في الموسم الجديد، بأن يكون الموسم الجديد مميزًا ومختلفًا.

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