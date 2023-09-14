السوبر الإفريقي|محمد الشناوي: جاهزون لمواجهة اتحاد العاصمة

أكد محمد الشناوي، كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على جاهزية الفريق لخوض مباراة السوبر الذي يمثل بطولة مهمة للغاية.

أوضح "الشناوي"، أن الفريق بدأ الاستعداد منذ معسكر النمسا وأن المباراة سوف تكون أمام خصم له كل الاحترام، وأن اللاعبين لديهم جاهزية كبيرة بعد فترة الإعداد التي سبقت انطلاق الموسم.

وقال:«سعداء باللعب في المملكة العربية السعودية ووسط جمهورنا هنا، والأهلي ناد كبير بجمهوره في كل مكان، وننتظر دعم جماهيرنا غدا والمباراة صعبة ونسعى لتحقيق الفوز وأن يكون التوفيق حليفا لنا في التتويج بالكأس».

وأضاف:«تعودنا أن نسعى للفوز باللقب، وما يزيد من صعوبة المهمة أنها بطولة من مباراة واحدة، ونسعى إلى الفوز بها ومواصلة مسيرة البطولات»، مشيرًا إلى أن الفريق لديه دوافع كبيرة للغاية في المباراة، وأن هناك حالة من التركيز الشديد بين اللاعبين لتقديم أفضل ما يمكن خلال اللقاء.

في المقابل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يختتم استعداده اليوم لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري ضمن المباراة التي تجمع الفريقين على لقب كأس السوبر الإفريقي.

من المقرر أن ينطلق المران في التاسعة والربع مساء اليوم، ويقام على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بمدينة الطائف، والذي يستضيف المباراة.

ويعقد الجهاز الفني للفريق محاضرة في فندق الإقامة لشرح بعض الجوانب الخططية الخاصة بالتحضير للمباراة.

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي واتحاد العاصمة

الاجتماع الفني لمباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري على لقب كأس السوبر الإفريقي، عقد اليوم في أحد فنادق مدينة الطائف.

وأسفر الاجتماع عن الاتفاق على أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، فيما يرتدي الفريق الجزائري قميصًا باللون الأبيض والشورت الأسود والجورب الأبيض.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة كافة الأمور الخاصة بالمباراة، وموعد وصول كل فريق لأرض الملعب، وبقية الجوانب التنظيمية خلال اللقاء.