حصاد 97 ألف طن قمح وتسجيل 251 ألف مزارع بـ"كروت الفلاح" فى بنى سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على أهمية النهوض بالقطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، باعتباره أحد المحاور الست للاستراتيجية التنموية العامة للمحافظة، وتطبيق الأساليب الحديثة لترشيد استهلاك المياه، والحصول على أعلى إنتاجية للفدان بكل المحاصيل الزراعية التي يتم زراعتها على أرض المحافظة وخاصة المحاصيل الاستراتيجية، واستمرار جهود ضبط إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وتوفير الأسمدة والتقاوي بكافة الجمعيات الزراعية، والقرب من المزارعين وسرعة الاستجابة لمطالبهم.



جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الذي أعده المهندس عماد جنجن، وكيل الوزارة، بشأن الجهود والأنشطة التي نفذتها أجهزة وإدارات المديرية "خلال الفترة من 3 حتى 12 مايو الجاري، والذي تضمن الإشارة إلى حصر المساحات التي تم إزالتها وخدمة زراعة محصول القطن، حيث تمت إزالة المتبقيات والانتهاء من زراعة 12 آلاف و54 فدانا منها، وهي المساحة الإجمالية المستهدف زراعتها بجميع مراكز المحافظة.



حصاد القمح

وفيما يخص محصول القمح، تتواصل عمليات الحصاد في مختلف قرى المحافظة، حيث يواصل المزارعون في توريده إلى الشون والصوامع المحلية، مع توقعات بمحصول وافر بفضل الظروف الجوية المواتية والجهود الزراعية المستمرة.

وتسعى المديرية إلى توفير الدعم والتسهيلات اللازمة لضمان سير العملية بسلاسة وفعالية. حيث تم حصاد أكثر من 97 ألف فدان من المساحة المزروعة والبالغ مساحتها 119ألفا و267 فدانا على مستوى المحافظة، بينما تشير الإحصائيات إلى أنه تم توريد أكثر من 122 ألفا و780 طنا إلى الشون والصوامع المختصة.

4 زيارات ميدانية لمتابعة المحاصيل السكرية

وبالنسبة للمحاصيل السكرية، فقد نفذت المديرية خلال الفترة المشار إليها 4زيارات ميدانية لمتابعة الزراعات السكرية وخاصة البنجر، شملت الزيارات قرى مراكز بني سويف وإهناسيا وناصر وببا، تم خلالها فحص ومتابعة محصول بنجر السكر، وأشار التقرير إلى أنه تم توريد 309 آلاف و424 طن من محصول بنجر السكر لمصنعي الفيوم بمحافظة الفيوم، والقناة بالمنيا.

وتضمن التقرير إحصائيات لأنواع المحاصيل الصيفية التي تم زراعتها، والتي شملت أكثر من 14 ألف و600 فدان محاصيل حقلية (ذرة بيضاء وصفراء ورفيعة، فول صويا، عباد شمس، قصب، برسيم، قطن) 823 فدان محاصيل خضر(لوبيا، قلقاس، كرنب، طماطم، خيار، بامية، بطاطس، بطاطا، باذنجان، شمام، خيار، بامية).

بينما تواصل إدارة مكافحة الآفات بمديرية الزراعة جهودها في الحفاظ على صحة وجودة المحاصيل الزراعية وضمان الإنتاج الزراعي المستدام. وتقوم هذه الإدارة بدور حيوي في التصدي للتحديات التي تواجه المزارعين، من خلال تقديم الخدمات الاستشارية وتطبيق الإجراءات الوقائية والعلاجية لمكافحة الآفات الزراعية، حيث تم تنفيذ 3 زيارات ميدانية خلال الأسبوع الماضي لمتابعة وفحص المحاصيل والتوصية بالعلاجات اللازمة، بجانب المرور على 11 مصنع أسمدة وسحب 20عينة أسمدة للتأكد من مطابقتها للمواصفات.

حصر حركة توزيع الأسمدة

كما تمت الإشارة إلى حصر حركة توزيع الأسمدة من بداية الموسم والتي بلغت 2868 جوالًا شملت (1328 يوريا، 1540 نترات)، في حين قامت إدارة الأراضي والمياه بفحص عدد من شكاوى المواطنين فيما يتعلق ببعض المساقي، وعمل برنامج السياسات المائية والزراعية للمحاصيل المنزرعة بالفعل والتي سيتم زراعتها بعد 15 يومًا، لوضع المقنن المائي لكل محصول، فيما تضمن التقرير استعراض جهود وأنشطة الإدارات الزراعية وأقسامها بجميع مراكز ومدن المحافظة، وفيما يتعلق بمنظومة كروت الفلاح، فقد بلغ إجمالي الحالات المسجلة 251 ألفا و351 مزارعًا.