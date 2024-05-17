وكيل "تعليم بنى سويف" يوجه رسالة للطلاب بعدم اصطحاب المحمول داخل اللجان

وجه هاني عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، اليوم الجمعة، رسالة لطلاب الشهادة الإعدادية وطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام والفني مع انطلاق امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023- 2024 غدا السبت.

التأكيد على عدم حمل التليفون المحمول أو أي أجهزة إلكترونية ذكية في اللجان

وقال وكيل "تعليم بني سويف"، عدم اصطحاب التليفون المحمول أو أي أجهزة إلكترونية ذكية سواء سماعات أو ساعات حديثة داخل اللجان أو محاولة الغش بأية وسيلة وضرورة الالتزام بالتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات.

التشديد على عدم التهاون في تنفيذ القانون

وشدد "عنتر" على عدم التهاون في تطبيق القانون بكل حزم في حالة وجود التليفون المحمول سوف يطبق القانون بكل حزم دون تهاون، مطالبا أولياء الأمور بعدم التزاحم والتواجد أمام مقرات اللجان حرصا على انضباط سير العملية الامتحانية.

وتابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مع وكيل التعليم التجهيزات والترتيبات النهائية لامتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية للعام 2023/2024،والتي ستنطلق السبت وتختتم الخميس 23 من نفس الشهر.

حيث يؤدي أكثر من 58 ألف و400 طالبًا وطالبة الامتحان من خلال 315 لجنة على مستوى المحافظة، موزعين على القطاعين قطاع ( أ) ويشمل 162 لجنة بإجمالي 28660 طالبا وطالبة وقطاع (ب) ويشمل 153 لجنة بإجمالي 29773 طالبا وطالبة.

التوجيه بتوفير ‏سبل الراحة لأداء الامتحانات في هدوء ودون حدوث أي ‏تجاوزات

ووجه محافظ بني سويف، بالتنسيق بين رؤساء الوحدات المحلية والقروية ومديري إدارات التعليم بتوفير ‏سبل الراحة لأداء الامتحانات في هدوء ودون حدوث أي ‏تجاوزات، مع تواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان، تحسبًا لمواجهة أي ظرف طارئ ‏للطلاب أثناء أداء الامتحانات، مع الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الاحترازية باللجان، للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين والقائمين على أعمال وسير الامتحانات.

كما تم تشكيل غرفة عمليات فرعية بالإدارات التعليمية متصلة على مدار الساعة بغرفة العمليات الرئيسية بالمديرية لمتابعة سير الامتحانات وتذليل كافة العقبات التي تواجه اللجان وتقديم الدعم الفني والحلول السريعة لأي مشكلة طارئة تواجه الطلاب، وتم الاطمئنان على آلية توزيع أوراق الأسئلة على اللجان وتجميع أوراق الإجابة لتأمين وصولها إلى لجنة النظام والمراقبة.